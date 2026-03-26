«Όπως ήταν αναμενόμενο, η κυβέρνηση της ΝΔ ανακοίνωσε για άλλη μια χρονιά μια αύξηση κοροϊδία στον κατώτατο μισθό, που καταδικάζει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους να τα βγάζουν πέρα με 771,67 ευρώ καθαρό μισθό τον μήνα και μάλιστα σε συνθήκες που η ακρίβεια καλπάζει, εξαιτίας και των επιπτώσεων του ιμπεριαλιστικού πολέμου, και έχει εξανεμίσει κι αυτή τη μικρή αύξηση πριν ακόμα ανακοινωθεί» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ προσθέτοντας «δεν περίμενε κανείς τίποτα διαφορετικό από μια κυβέρνηση που πριν λίγες ημέρες, αντί να ανακοινώσει μέτρα ανακούφισης του λαού από την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ανακοίνωσε μέτρα στήριξης και διεύρυνσης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων».

«Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, ότι αυτή η αύξηση θα συμπαρασύρει και διάφορα επιδόματα, είναι τουλάχιστον προκλητικά, αφού κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι το επίδομα ανεργίας μετά βίας το παίρνουν μόλις το 13% των ανέργων, ενώ η κυβέρνηση με νόμο έχει “κλέψει” τις τριετίες από το 2012 έως το 2023. Έτσι ένας εργαζόμενος, με 14 χρόνια προϋπηρεσία, δεν παίρνει καμία αύξηση πλην αυτής που ανακοινώθηκε.

Επιπλέον η ανακοίνωση για τον κατώτατο μισθό αποκαλύπτει και τα ψέματα της κυβέρνησης για την “Κοινωνική Συμφωνία” της ντροπής που υπέγραψε με τους εργοδότες και τον ελεγχόμενο για οικονομικά σκάνδαλα πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Επιβεβαιώνεται η προειδοποίηση του ΚΚΕ, ότι στήνεται ένας μηχανισμός με ανάθεση ρόλου στους εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ για να συρθούν οι κλαδικοί μισθοί προς τα κάτω, στο ύψος του κατώτατου. Τώρα αποκαλύπτεται ότι η περιβόητη αύξηση 25% στον κατώτερο κλαδικό μικτό μισθό του επισιτισμού δεν ήταν παρά μια διαφορά μόλις 10 ευρώ από τον γενικό κατώτερο μικτό μισθό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι παρά τις ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών στον κατώτερο μισθό, ο μέσος ονομαστικός μισθός του 2025 παραμένει μικρότερος κατά 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2011, ενώ σε πραγματικές- αποπληθωρισμένες τιμές η μείωση αυτή φτάνει το 19%!» επισημαίνει η ανακοίνωση του ΚΚΕ και τονίζει καταλήγοντας:

«Μόνο η ενίσχυση της δράσης του εργατικού κινήματος, ο οργανωμένος λαός, μπορούν να ανατρέψουν την πολιτική του πολέμου και της φτώχειας. Να απορρίψουν τα καλέσματα υποταγής και συμβιβασμού με τις θυσίες που απαιτεί το κεφάλαιο για να προχωρήσουν οι στόχοι της πολεμικής οικονομίας και η ενίσχυση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Να απαιτήσουν μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, μείωση του σταθερού ημερήσιου εργάσιμου χρόνου σε 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, άμεσα και ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, ώστε να ανοίξει ο δρόμος της πραγματικής ευημερίας για τους εργαζόμενους».