Με το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί, αυτή την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 η μαθητική εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ του Δομοκού».

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του ΓΕΛ Δομοκού γράφουν για τα προβλήματα της γενιάς τους, τις αγωνίες και τα όνειρά τους, μας γνωρίζουν τον τόπο τους και συνομιλούν με ανθρώπους που τους εμπνέουν.

Στις σελίδες της μαθητικής εφημερίδας θα διαβάσουμε:

ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΑ: «Εμείς θα σπάσουμε τον φαύλο κύκλο»

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΞΗΓΟΥΝ : Γιατί μετά το σχολείο θα γίνουμε αγρότες – κτηνοτρόφοι

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Ο «λαβύρινθος» της κατάθλιψης απειλεί και τους νέους

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ: Οι θησαυροί της αρχαίας Μελιταίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: Νίκη Μπακογιάννη και Απόστολος Αντωνόπουλος. Δύο ολυμπιονίκες από τον τόπο μας

Το έργο, με τίτλο «Δομοκός» του εικαστικού Βασίλη Γκούμα κοσμεί το εξώφυλλο της Μαθητικής Εφημερίδας.

Οι Μαθητικές Εφημερίδες που έχουν κυκλοφορήσει ως ένθετα με το BHMA είναι διαθέσιμες και σε ηλεκτρονική μορφή στην ομώνυμη ενότητα του ψηφιακού «ΒΗΜΑΤΟΣ».