Υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο για διακίνηση σπάνιων έργων τέχνης και κειμηλίων.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται —τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα— υποστηρίζοντας πως τα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του είναι νόμιμα. Ειδικότερα, για το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, ισχυρίστηκε ότι αποκτήθηκε από στέλεχος αλλοδαπής εταιρείας, προσκομίζοντας τα σχετικά παραστατικά.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Βαγγέλης Γκιουγκής, εστίασαν στην επαγγελματική διαδρομή του γκαλερίστα και στην απουσία προηγούμενων ποινικών εμπλοκών. Ο κ. Δημητρακόπουλος έκανε λόγο για «αποδεικτικό ρήγμα», χαρακτηρίζοντας πρόχειρη την προανακριτική εξέταση. Υποστήριξε ότι η εξέταση των έργων σε αποθήκη χωρίς επαρκή φωτισμό, καθώς και η εκτίμηση της γνησιότητας πινάκων μέσω τηλεοπτικών πλάνων από υπάλληλο της Εθνικής Πινακοθήκης, στερούνται σοβαρότητας και επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Η νέα καταγγελία για το Ευαγγέλιο και ο Νόμος περί Αρχαιοτήτων

Στον αντίποδα, ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, πρόεδρος της Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών και αρχικός καταγγέλλων, επιμένει στη σοβαρότητα της υπόθεσης. Ο κ. Χοτζάκογλου υπογράμμισε ότι ο νόμος για την προστασία των αρχαιοτήτων είναι σαφής και αυστηρός, απαιτώντας ειδική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού για την εμπορία τέτοιων κειμηλίων.

«Ενημέρωσα τις αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση της αυθεντικότητας του Ευαγγελίου», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης να αποδειχθούν αληθείς, καθώς, όπως σημείωσε, η ιδέα της εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς από Έλληνες πολίτες είναι οδυνηρή.

Οικογενειακά κειμήλια και η πρώτη μήνυση για πλαστότητα

Από την πλευρά του, ο κ. Τσαγκαράκης επέμεινε ότι οι πίνακες που δημοπρατούσε αποτελούσαν οικογενειακά κειμήλια δεκαετιών, ενώ αμφισβήτησε το κύρος των ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, κατέθεσε έγγραφα που δικαιολογούν τα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Παρά την απελευθέρωσή του με περιοριστικούς όρους, η δικαστική περιπέτεια του γκαλερίστα εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς ήδη κατατέθηκε η πρώτη μήνυση σε βάρος του. Αγοραστής καταγγέλλει ότι κατέβαλε το ποσό των 16.000 ευρώ για την απόκτηση πίνακα που αποδιδόταν στον Δημήτρη Μυταρά, ο οποίος όμως, μετά από εξειδικευμένο έλεγχο, αποδείχθηκε πλαστός.