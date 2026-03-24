Στην επιβεβαίωση οκτώ νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε εκτροφές στη Λέσβο προχώρησε την Τρίτη η Διεύθυνση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται πλέον σε 13, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω διασπορά της νόσου.

Άμεση θανάτωση ζώων στις μολυσμένες εκτροφές

Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση, οι τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες προχωρούν στην άμεση θανάτωση όλων των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο την ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού.

Παράλληλα, προβλέπεται η καταστροφή των πτωμάτων, καθώς και εκτεταμένος καθαρισμός και απολύμανση εγκαταστάσεων, οχημάτων και εξοπλισμού.

Αυστηρά μέτρα σε προϊόντα και εκμεταλλεύσεις

Όλα τα αποθέματα (γάλα, κρέας, ζωοτροφές και άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης) απομονώνονται ή καταστρέφονται, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε πιθανή εστία μετάδοσης.

Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη ιχνηλάτηση και τον έλεγχο των εκτροφών.

Ζώνη προστασίας 3 χιλιομέτρων – Τι απαγορεύεται

Γύρω από τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις έχει οριστεί ζώνη προστασίας τριών χιλιομέτρων, όπου εφαρμόζονται αυστηροί περιορισμοί:

Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων και οι μετακινήσεις μεταξύ εκμεταλλεύσεων

Διακόπτεται η μεταφορά ζώων προς σφαγή στα σφαγεία του νησιού

Ακυρώνονται αγορές, εκθέσεις και κάθε συγκέντρωση ζώων

Αναστέλλονται η τεχνητή σπερματέγχυση και η αναπαραγωγική δραστηριότητα

Παράλληλα, επιβάλλονται αυστηροί έλεγχοι στη διάθεση κρέατος, γάλακτος και άλλων προϊόντων, που επιτρέπεται μόνο υπό προϋποθέσεις και κατόπιν ειδικής άδειας.

Συνεχής επιτήρηση για αποτροπή εξάπλωσης

Οι εκμεταλλεύσεις εντός της ζώνης τίθενται υπό συνεχή κτηνιατρική παρακολούθηση, με τακτικές επιθεωρήσεις και συνεχή καταγραφή των ζώων.

Στόχος των μέτρων είναι να περιοριστεί άμεσα η εστία και να αποφευχθεί η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού σε άλλες περιοχές της χώρας.