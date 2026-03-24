Αυξάνονται τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβεβαίωσε 3 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 5 εκτροφές προβάτων και βοοειδών στη Μυτιλήνη.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί πέντε κρούσματα σε επτά εκτροφές.

Η ανακοίνωση:

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι η Διεύθυνση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών επιβεβαίωσε 3 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 5 εκτροφές προβάτων και βοοειδών στη Λέσβο.

Συγκεκριμένα, κηρύχτηκαν μολυσμένες μία εκτροφή προβάτων, μία εκτροφή βοοειδών και τρεις συστεγαζόμενες εκτροφές προβάτων. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 5 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 7 εκτροφές.

Κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης των κρουσμάτων, αποφασίστηκε η άμεση θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκτροφών, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687.

Στιςμολυσμένες εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: