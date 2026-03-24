Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να αποτυπώνει με τον πιο σπαρταριστό τρόπο την καθημερινότητα μιας οικογένειας, απόψε στις 20:50.
Γονείς σε ρόλο πυροσβέστη, προσπαθούν να συμφιλιώσουν τα παιδιά τους που έχουν μετατρέψει το Παγκράτι σε πεδίο μάχης. Πώς μπορούν να κάνουν δυο τσακωμένα αδέρφια να φιλιώσουν;
Με την υπογραφή του Λάμπρου Φισφή στο σενάριο, η σειρά «Έχω παιδιά» αναδεικνύει κάθε εβδομάδα τις πιο αστείες και γνώριμες στιγμές της ζωής με παιδιά, εκεί όπου τίποτα δεν εξελίσσεται βάσει σχεδίου.
Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:
Επεισόδιο 18 – «Αδερφικοί τσακωμοί» (Τρίτη 24 Μαρτίου)
Ο Τάσος και η Χαρά δε μιλιούνται έπειτα από έναν τσακωμό και οι γονείς τους επιστρατεύουν όλη τους τη διπλωματία για να φέρουν τη συμφιλίωση, πριν η κατάσταση βγει οριστικά εκτός ελέγχου. Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος αισθάνεται τα πρώτα βέλη του έρωτα για ένα πρόσωπο «απαγορευμένο»: την αδερφή του Τόνι! Ο Στεφ και η Σόφη αποφασίζουν να μετατρέψουν το γραφείο της Chenua σε τροπική ζώνη, φέρνοντας τη φύση στον εργασιακό χώρο.
Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
