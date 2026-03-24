Συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια από μια στιγμή που σφράγισε όχι μόνο την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης αλλά και τη συλλογική μνήμη ενός ολόκληρου έθνους. Στις 11 Απριλίου 1826, στο Μεσολόγγι, γράφεται ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας: η Έξοδος των πολιορκημένων. Έπειτα από έναν χρόνο εξαντλητικής πολιορκίας, πείνας και κακουχιών, η επιλογή της αυτοθυσίας μετατρέπεται σε σύμβολο αντοχής, αξιοπρέπειας και ελευθερίας.

Αυτόν τον ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αντίκτυπο αναδεικνύει το 13ο τεύχος του περιοδικού «ΙΣΤΟΡΙΕΣ», που κυκλοφορεί το Σάββατο 28 Μαρτίου με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ. Το αφιέρωμα στον Μάρτιο εστιάζει σε όλες τις πτυχές του γεγονότος που σημάδεψε το Μεσολόγγι και ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, προκαλώντας διεθνή συγκίνηση και κινητοποιώντας το φιλελληνικό κίνημα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μέσα από τη συμβολή ιστορικών, επιμελητών τέχνης και ερευνητών, το τεύχος φωτίζει όχι μόνο τα γεγονότα της πολιορκίας και της Εξόδου, αλλά και τις λιγότερο γνωστές όψεις της καθημερινότητας των πολιορκημένων. Οι συνθήκες επιβίωσης για γυναίκες και παιδιά, η ψυχολογία μιας κοινωνίας στα όρια της εξάντλησης, καθώς και οι αντιλήψεις της οθωμανικής πλευράς για την εξέλιξη των γεγονότων, συνθέτουν μια πολυεπίπεδη αφήγηση.

Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει ο ρόλος και ο συμβολισμός του Μάρκου Μπότσαρη, μιας μορφής που υπερβαίνει τα στενά όρια της στρατιωτικής δράσης και εγγράφεται στη σφαίρα του μύθου. Παράλληλα, το αφιέρωμα παρακολουθεί τη διαδρομή της Εξόδου στη λογοτεχνία και την τέχνη: από την ευρωπαϊκή φιλελληνική έξαρση έως τις ποιητικές συνθέσεις που κράτησαν ζωντανή τη μνήμη του γεγονότος στις επόμενες γενιές.

Κεντρικό εικαστικό σημείο αναφοράς αποτελεί ο εμβληματικός πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», που φιλοτεχνήθηκε το 1826 και εξακολουθεί να συγκινεί με τη δύναμη του συμβολισμού του. Η πρόσφατη έκθεσή του στο Ξενοκράτειο Μουσείο της πόλης επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική σχέση ιστορίας και τέχνης, αποδεικνύοντας ότι το Μεσολόγγι δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά παραμένει ζωντανό σημείο αναφοράς.

Διακόσια χρόνια μετά, η Έξοδος εξακολουθεί να εμπνέει, να συγκινεί και να θέτει ερωτήματα. Το νέο τεύχος των «ΙΣΤΟΡΙΩΝ» επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά, προσκαλώντας τον αναγνώστη σε μια βαθύτερη κατανόηση ενός γεγονότος που εξακολουθεί να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αφηγούμαστε την ίδια μας την ιστορία.

