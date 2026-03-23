Το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας ολοκληρώνει τη μεγάλη του διαδρομή αυτή την Κυριακή 29 Μαρτίου, με την κυκλοφορία του Ε’ Τόμου μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ, σηματοδοτώντας την κορύφωση μιας σπουδαίας εκδοτικής και εκπαιδευτικής προσφοράς.

Πρόκειται για ένα έργο ζωής του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, που έρχεται να φωτίσει σε βάθος την ιστορία, την εξέλιξη και τις ρίζες των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Με επιστημονική ακρίβεια αλλά και προσιτό λόγο, το λεξικό δεν απευθύνεται μόνο σε ειδικούς, αλλά και σε κάθε αναγνώστη που επιθυμεί να κατανοήσει ουσιαστικά τον πλούτο και τη συνέχεια της ελληνικής γλωσσικής παράδοσης.

Η έκδοση του Ε’ Τόμου ολοκληρώνει μια μοναδική συλλεκτική σειρά, η οποία αναδεικνύει τη διαχρονική πορεία της ελληνικής λέξης – από την αρχαιότητα έως σήμερα – αποκαλύπτοντας τις μεταμορφώσεις, τις επιρροές και τις πολιτισμικές διαδρομές που τη διαμόρφωσαν. Κάθε λήμμα αποτελεί ένα μικρό ταξίδι γνώσης, που συνδέει τη γλώσσα με την ιστορία, την κοινωνία και την ανθρώπινη σκέψη.

Με αυτή την τελευταία έκδοση, το κοινό έχει πλέον στη διάθεσή του ένα ολοκληρωμένο εργαλείο αναφοράς υψηλής αξίας, ιδανικό για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς αλλά και για κάθε φίλο της γλώσσας. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο της σύγχρονης εκδοτικής δραστηριότητας στην προώθηση της παιδείας και της γνώσης.

Αυτή την Κυριακή, το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας φτάνει στο τέλος της εκδοτικής του πορείας, αλλά ανοίγει έναν νέο κύκλο μελέτης και ανακάλυψης για τους αναγνώστες του. Ένα έργο που δεν ολοκληρώνεται απλώς — αλλά συνεχίζει να ζει μέσα από τη χρήση και τη μελέτη του.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Του Γ. Μπαμπινιώτη Ε΄ Τόμος (Τ-Ω)

