Μια πρώτη αποτίμηση για τις επιπτώσεις και το κόστος του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ επιχειρεί η HSBC, δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους διαδρόμους για τις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων.

Μέσω του στενού περίπου 20 εκατ. βαρέλια πετρελαίου διέρχονται καθημερινά, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας ζήτησης, εκ των οποίων το 80% κατευθύνεται προς την Ασία. Επίσης, από το ίδιο πέρασμα διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών LNG.

Σύμφωνα με την HSBC, η ευρύτερη διαταραχή στις μεταφορές στη Μέση Ανατολή έχει εξίσου σημαντικό αντίκτυπο.

Όπως εξηγεί η HSBC, η ευρύτερη διαταραχή στις μεταφορές στη Μέση Ανατολή έχει εξίσου σημαντικό αντίκτυπο, καθώς η περιοχή του Κόλπου καλύπτει περίπου το 45% των παγκόσμιων εξαγωγών ουρίας και το 30% της αμμωνίας, ενώ αποτελεί βασικό κόμβο για πετροχημικά προϊόντα όπως το πολυαιθυλένιο και η μεθανόλη.

Οι επιπτώσεις επομένως επεκτείνονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα της μεταποίησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Κατάρ, το οποίο παράγει το 30% του παγκόσμιου ηλίου, ένα κρίσιμο υλικό για τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας και τους ημιαγωγούς.

Άνοδος τιμών

Σύμφωνα με την ανάλυση της HSBC, το ουσιαστικό «κλείσιμο» των Στενών έχει οδηγήσει σε έντονη άνοδο των τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιπάσματα και πετροχημικά προϊόντα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τράπεζα αξιολογεί ποιες βιομηχανίες είναι πιο ευάλωτες, εξετάζοντας την εξάρτησή τους από το κόστος εισροών μέσω αναλυτικών πινάκων παραγωγής. Με βάση προσομοίωση αύξησης κατά 10% στις τιμές βασικών εμπορευμάτων, προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στις αερομεταφορές και τα logistics, στις αεροπορικές εταιρείες και στον κλάδο κατασκευών από την άνοδο του πετρελαίου, ενώ επιβαρύνσεις εμφανίζονται επίσης σε υλικά κατασκευών από το φυσικό αέριο, στη συσκευασία, την ένδυση και τη φαρμακοβιομηχανία από τα πετροχημικά, καθώς και στον κλάδο τροφίμων από τα λιπάσματα.

Οι ευάλωτες χώρες

Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται οι αγορές που ήδη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές πρώτων υλών. Χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Ταϊβάν, η Νότια Κορέα και περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ξεχωρίζουν ως καθαροί εισαγωγείς ενέργειας και βιομηχανικών υλικών, γεγονός που τις καθιστά πιο εκτεθειμένες σε περαιτέρω πιέσεις, ιδίως αν επιδεινωθούν τα ισοζύγια πληρωμών και αποδυναμωθούν τα νομίσματά τους.

Παράλληλα, στοιχεία της Bloomberg δείχνουν ότι χώρες όπως η Ινδία, η Νότια Αφρική, η Ινδονησία και η Τουρκία αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους ως προς τις εισαγωγές λιπασμάτων, αλουμινίου και τσιμέντου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ στις οικονομίες τους.

Πηγή: ot.gr