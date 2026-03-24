Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο ιστορικός τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο στον χώρο των εικαστικών τεχνών.

Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία, όπου απέκτησε πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας και Ιστορίας (Licence ès Lettres) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, με υποτροφία του Γαλλικού Κράτους.

Απέκτησε επίσης πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (Licence ès Lettres en Archéologie et Histoire de l’Art) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης IV, ενώ υπήρξε απόφοιτος Μουσειολογίας της Σχολής του Λούβρου και διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο διακεκριμένος ιστορικός τέχνης είχε διατελέσει εθνικός επίτροπος της Ελλάδας στη Biennale της Βενετίας το 1980 και το 1988, στη Biennale του Παρισιού το 1982 και της Αλεξάνδρειας το 1998. Είχε οργανώσει πλήθος εκθέσεων σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία, ενώ είχε δημοσιεύσει σημαντικές αναλύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά καθώς και σε συλλογικές εκδόσεις.

Η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη

Με αφορμή την απώλειά του, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, δηλώνοντας:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη, εξέχοντος δασκάλου και ιστορικού της Τέχνης, με πολλαπλό αποτύπωμα στα εικαστικά μας πράγματα. Με στέρεες και πολύπλευρες σπουδές στη Γαλλία και την Ελλάδα, ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης θεράπευσε με αφοσίωση το αντικείμενό του, τόσο με την πολύχρονη και εμπνευσμένη διδασκαλία του στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όσο και με το ερευνητικό και το εκδοτικό του έργο, το οποίο ανέρχεται σε δεκάδες συμβολές και αυτοτελείς δημοσιεύσεις.»

«Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης υπηρέτησε πολλαπλά τη νεοελληνική τέχνη ως μελετητής, ως δημιουργός, ως επιμελητής. Αναδείχθηκε και ανέλαβε πολύ σημαντικές θέσεις διατελώντας εθνικός επίτροπος της Ελλάδας σε πλείστες διεθνείς εκθέσεις και, επί πολλά έτη, πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κριτικών Τέχνης. Με τη σεμνή αλλά επιβλητική παρουσία του στην καλλιτεχνική σκηνή, υπήρξε αφοσιωμένος και παθιασμένος ιστορικός της Τέχνης. Συνδυάζοντας αρμονικά τη θεωρία με την πράξη, πρόσφερε τεράστιες υπηρεσίες στην ανάδειξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής Τέχνης.»

«Στην οικογένειά του, τους συναδέλφους του, τους αμέτρητους μαθητές και φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.»