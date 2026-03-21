Εδώ και χρόνια, η μόδα επιστρέφει με εμμονική συνέπεια σε μια αισθητική που ακροβατεί ανάμεσα στο γυμνό και την υπόνοια αυτού. Τα διάφανα υφάσματα, η δαντέλα, οι φόδρες στο χρώμα του δέρματος, τα δίχτυα και τα λεπτά τούλια, αποτελούν μια σταθερά στις πασαρέλες και στα κόκκινα χαλιά. Το see-through λειτουργεί περισσότερο ως υπόσχεση, μετατρέποντας το σώμα σε βασικό αφηγητή του ενδύματος.

Ο όρος naked dress λειτουργεί πλέον ως συντομογραφία για μια ολόκληρη γλώσσα. Φορέματα που μοιάζουν να εκθέτουν το σώμα, ενώ στην πραγματικότητα το σκηνοθετούν. Σε αυτό το συνεχές, προσωπικότητες όπως η Jennifer Lopez έχουν οικοδομήσει μια σχεδόν αναγνωρίσιμη «στολή», επαναλαμβάνοντας την εικόνα του σώματος ως κεντρικού θεάματος.

Κι όμως, από το 2025 και μετά η τάση μοιάζει να διανύει μια νέα φάση. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την απλή διαφάνεια, σε μια λιγότερο κυριολεκτική και πιο σύνθετη εννοιολογική προσέγγιση. Το naked dress δεν εξαντλείται πλέον στο see-through, το στρας, το κέντημα και τη δαντέλα, που κυριάρχησαν την προηγούμενη δεκαετία.

Τώρα, επανεφευρίσκεται μέσα από αρχιτεκτονικά κοψίματα που αφαιρούν τμήματα του ενδύματος, ψευδαισθήσεις που μιμούνται το γυμνό σώμα, σκισίματα που παίζουν με τα όρια της «κοινωνικά αποδεκτής» γύμνιας. Το σώμα γίνεται σκηνή ενός παιχνιδιού ανάμεσα στο ορατό και το φαντασιακό.

Τα κόκκινα χαλιά του 2026

Η φετινή σεζόν των βραβείων επιβεβαίωσε την ένταση αυτής της μετατόπισης. Στα Όσκαρ και, ακόμη περισσότερο, στο after-party του Vanity Fair, το γυμνό είχε και πάλι ρόλο πρωταγωνιστικό. Εσώρουχα σε κοινή θέα, κορμάκια που λειτουργούν ως εξωτερικά ενδύματα, mesh υφάσματα, «οπή εδώ, οπή εκεί, οπή και παραπέρα». Η Cara Delevingne, η Sabrina Impacciatore, η Rita Ora και η Amelia Gray μας έδωσαν ένα λίγο πιο δημιουργικό naked-dressing, ενώ άλλες παρέμειναν στο γνώριμο μοτίβο της δαντέλας και της διαφανούς σιλουέτας – κάτι που έχουμε δει αμέτρητες φορές.

Η στυλίστρια Tara Swennen συνοψίζει αυτή τη νέα συνθήκη, λέγοντας: «Είναι ένας σύγχρονος τρόπος να ντύνεσαι επίσημα, αν είσαι μια ενήλικη και σίγουρη γυναίκα». Ίσως η έννοια της επισημότητας να μην ταυτίζεται πλέον με την κάλυψη, αλλά με την αυτοπεποίθηση και την αυτοσυνείδηση της εικόνας σου. Ίσως να είναι και μαρκετινίστικο τρικ για να «τρελάνει» τον αλγόριθμο. Μεταξύ δαντέλας, ακάλυπτων οπισθίων και απελευθερωμένων μαστών, ένα πράγμα είναι σίγουρο: αυτή δεν είναι η ίδια κοινωνία που κάποτε έβαλε στη μαύρη λίστα την Janet Jackson για μια παραστρατημένη θηλή στο Super Bowl.

Η ιστορία του naked dress: Από τη Marilyn στη σύγχρονη ψευδαίσθηση

Το 1998, στο Sex and the City η Charlotte York λέει στην Carrie Bradshaw ότι το DKNY φόρεμα που επέλεξε για πρώτο ραντεβού με τον Mr. Big μοιάζει περισσότερο με «naked dress». Είναι ένα μίνι φόρεμα στο χρώμα του δέρματος, με ανοιχτή πλάτη και διάφανα κορδόνια που δίνουν την ψευδαίσθηση ότι το ρούχο αιωρείται. Είναι σίγουρα σέξι, το σώμα της Sarah Jessica Parker το αναδεικνύει υπέροχα, αλλά σήμερα δε θα σόκαρε κανέναν. Αν φορούσα το ίδιο φόρεμα για τον ίδιο σκοπό μπροστά σε φίλη μου, το μόνο που θα μου έλεγε είναι: «Slay». Το βλέμμα μας πλέον έχει εκπαιδευτεί αρκετά στο γυμνό, είτε μας αρέσει είτε όχι.

Η ιδέα του «σχεδόν γυμνού» δεν αποτελεί σύγχρονη εφεύρεση. Τον 18ο αιώνα, η Μαρία Αντουανέτα σκανδαλίζει τη γαλλική κοινωνία, επιλέγοντας να φορέσει το «σεμίζ» της (λεπτό, βαμβακερό, σχεδόν διάφανο υποκάμισο) ως φόρεμα. Είναι μια αισθητική που έρχεται σε ρήξη με την αυστηρότητα της αριστοκρατικής ένδυσης, συμβολιζόντας μια πιο «φυσική» και μοντέρνα θηλυκότητα.

Στον κινηματογράφο του Μεσοπολέμου, τα bias-cut φορέματα με τα δραματικά σκισίματα, μοιάζουν σχεδόν ρευστά, αποκαλύπτοντας τα άκρα και την πλάτη.Τα διάφανα φορέματα κυριαρχούν σε οριενταλιστικές ταινίες της εποχής, απεικονίζοντας φετιχιστικά τις γυναίκες της Ανατολής, ως λάγνες, ερωτιάρες και οριακά τσίτσιδες. Το 1925, η 20χρονη Clara Bow εμφανίζεται με διάφανο φόρεμα στην ταινία My Lady of Whims. Θα καθιέρωνε το λουκ αυτό και σε άλλες εμφανίσεις της, προτού ο Κώδικας Χέιζ αποστηρώσει προσωρινά την Έβδομη Τέχνη από κάθε υποψία ερωτισμού.

Τη δεκαετία του ‘40 το naked dress γίνεται κομμάτι της mainstream κουλτούρας, χάρη στη Marlene Dietrich. Η Γερμανίδα σταρ, όταν δεν υποδύεται femme fatales στο μεγάλο πανί, κάνει περιοδείες με νούμερα καμπαρέ, όπου, φυσικά, ντύνεται αναλόγως. Καρπός της συνεργασίας της με τον Jean Louis (κρατήστε αυτό το όνομα), είναι το «illusion dress», το γνωστό naked dress. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, επισκέπτεται τους Αμερικανούς στρατιώτες και τους αναπτερώνει το ηθικό, επιλέγοντας μόνο illusion dresses. Η επιτυχία αυτών των κοστουμιών στο καμπαρέ την οδήγησε να τα μεταφέρει και στον κινηματογράφο, όπως στην ταινία «A Foreign Affair».

Η καθοριστική στιγμή για το naked dress έρχεται το 1962, όταν η Marilyn Monroe, με το περίφημο φόρεμα του Jean Louis, τραγουδά «Happy Birthday, Mr President» στον John F. Kennedy. Τα κρύσταλλα είναι τοποθετημένα με τέτοια ακρίβεια ώστε να καλύπτουν τα απολύτως απαραίτητα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση γυμνού.

Το φόρεμα είχε βασιστεί σε ένα σχέδιο του 21χρονου τότε Bob Mackie, ο οποίος εργαζόταν για τον Louis και είχε σχεδιάσει κάποια illusion dresses της Dietrich. Και ενώ το δικό μας βλέμμα είναι πλέον εκπαιδευμένο σε τέτοιες ψευδαισθήσεις, το κοινό που βρέθηκε εκείνο το βράδυ στο Madison Square Garden, χρειάστηκε αρκετή ώρα για να κατανοήσει ότι η Marilyn δεν ήταν πραγματικά γυμνή.

Τo 1969 η Jane Birkin εμφανίζεται στο κόκκινο χαλί με ένα διάφανο μίνι μαύρο φόρεμα, ενώ τη δεκαετία του 1970, η Cher, με τις δημιουργίες του Bob Mackie, μετατρέπει το naked dress σε θέαμα υψηλής έντασης. Τα φτερά, τα στρας, η θεατρικότητα, συγκροτούν μια εικόνα που δεν αποσκοπεί στη φυσικότητα αλλά στην υπερβολή και την επιβολή. Ο Mackie εμπνέεται από το καμπαρέ, το καλλιτεχνικό πατινάζ και το μπουρλέσκ. Μια πιο hardcore εκδοχή αυτού του λουκ, βλέπουμε στις εμφανίσεις της Cher τη δεκαετία του ‘80 στο residency της στο Λας Βέγκας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την καριέρα της.

Η δεκαετία του 1990 επαναφέρει τη λιτότητα. Το 1993 η Kate Moss παρευρίσκεται στο πάρτι «Look of the Year» του πρακτορείου Elite Model με ένα εντελώς διάφανο slip dress και μαύρο εσώρουχο (με τα σημερινά στάνταρ, το πιο σοκαριστικό σε αυτή την εμφάνιση, είναι ότι δεν επέλεξε στρινγκ). Ήταν έναν χρόνο μετά την καμπάνια της στον Calvin Klein, που σόκαρε τους πουριτανούς και την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό. Την ίδια περίοδο, οίκοι όπως ο Tom Ford για τον Gucci, ο Versace και ο Jean Paul Gaultier επενδύουν στη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο ύφασμα και το δέρμα. Το σεξ έχει επιστρέψει στις πασαρέλες.

Στο τέλος της δεκαετίας, η Rose McGowan, στα MTV VMA του 1998, εμφανίζεται με ένα φόρεμα από χάντρες που αφήνει ελάχιστα στη φαντασία. Αργότερα θα περιγράψει την επιλογή της ως μια προσπάθεια «να ανακτήσω το σώμα μου μετά από τη σεξουαλική επίθεση που είχα δεχθεί», μετατοπίζοντας τη συζήτηση από την αισθητική στην έμφυλη εμπειρία.

Στις αρχές των 2000s, η Britney Spears εμφανίζεται σχεδόν γυμνή στο εμβληματικό βίντεο κλιπ του “Toxic”, σοκάροντας και σηματοδοτώντας τη μετάβασή της πέρα από την εικόνα της teen star. Παρόμοια looks υιοθετεί στα MTV VMA αλλά και στην περιοδεία της, εδραιώνοντας μια πιο τολμηρή περσόνα. Σταδιακά, αυτή γίνεται η παγκόσμια «στολή» της ποπ σταρ: Katy Perry, Nicki Minaj, JLo, Dua Lipa ακόμη και η δική μας Ελένη Φουρέιρα στη Eurovision του 2018, όλες φορούν την ολόσωμη φόρμα, με τη φόδρα στο χρώμα του δέρματος και τους κρυστάλλους. Fun fact: Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες, η Britney ήταν όντως γυμνή στο βίντεο κλιπ, με τους κρυστάλλους κολλημένους απευθείας στο δέρμα της.

Στις δεκαετίες που ακολουθούν, από τη Rihanna στα CFDA Awards του 2014 έως τη Beyoncé και την Kim Kardashian στο Met Gala του 2015, το naked dress παγιώνεται ως βασικός μηχανισμός παραγωγής εικόνας. Στην ελληνική μόδα, η Σίλια Κριθαριώτη ενσωματώνει τη διαφάνεια σε ένα ιδίωμα υψηλής ραπτικής που συνδυάζει αισθησιασμό και τεχνική δεξιοτεχνία, με αναρίθμητες Ελληνίδες και ξένες ποπ σταρ να επιλέγουν τις δημιουργίες της. Κι ενώ το naked dressing κοντεύει να γίνει σχεδόν «ασφαλής» στυλιστική επιλογή (βρείτε μου ένα κόκκινο χαλί, τα τελευταία χρόνια, που να μην είχε ούτε ένα naked dress), το Φεστιβάλ των Καννών θεώρησε ότι το πράγμα «παραέγινε» και πέρυσι απαγόρεψε ρητά τις ημίγυμνες εμφανίσεις.

Η ηλικία, το βλέμμα και η επιτέλεση της επιθυμητότητας

Τον προηγούμενο μήνα, έγινε viral μια στιγμή από την πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με την Margot Robbie και τον Jacob Elordi στο βροχερό Λονδίνο. Η Robbie φορούσε ένα διάφανο φόρεμα με αληθοφανείς πλεξούδες δεμένες γύρω του, εν είδει κορσέ, ενώ ο Elordi ένα oversized σμόκιν. Όταν άρχισε να βρέχει, η Robbie αγνόησε την κακοκαιρία και συνέχισε να ποζάρει για τις κάμερες, τουρτουρίζοντας από το κρύο. Ο Elordi, προσπάθησε να την προστατέψει από τη βροχή, αξιοποιώντας τη δίμετρη σωματοδομή του.

Για όσους είχαμε την ατυχία να δούμε την ταινία, το στιγμιότυπο αυτό θυμίζει μια συγκεκριμένη σκηνή της. Ναι, το outfit της Robbie συνδέεται με την ταινία και τον κανόνα του method dressing, αλλά ποτέ δεν θα δούμε τον Elordi -ή οποιονδήποτε άλλο straight άνδρα- να τουρτουρίζει ημίγυμνος στη βροχή για να προωθήσει την ταινία του.

Η παρέλαση τόσων γυμνών γυναικείων σωμάτων στις οθόνες μας, μου θυμίζει ένα σατιρικό σκετς της Amy Schumer, με τίτλο «Last Fuckable Day», με τις Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus και Patricia Arquette, το οποίο ανέβηκε στο Youtube πάνω από μία δεκαετία πριν. Εκεί, οι ηθοποιοί «γιορτάζουν» την τελευταία ημέρα της νεότητας της Julia Louis-Dreyfus. Όπως εξηγούν, κάθε γυναίκα ηθοποιός έχει ημερομηνία λήξης: από το ντεμπούτο της μέχρι «την ημέρα που τα μέσα αποφασίζουν ότι δεν φαίνεσαι πλέον πειστικά επιθυμητή». Όσο είναι νέα, αν θέλει να έχει δουλειά, καλά θα κάνει να επιτελέσει τη θελκτικότητά της, μπας και κρατήσει το ενδιαφέρον των παραγωγών.

Η γυναικεία παρουσία στον δημόσιο χώρο προϋποθέτει μια συνεχή επιτέλεση σεξουαλικότητας κι ερωτισμού, μια διαρκή διαπραγμάτευση με το βλέμμα των άλλων – τουλάχιστον όσο είσαι (ή θεωρείσαι) ακόμη νέα. Το naked dress, σε αυτή την ανάγνωση, μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο παράτασης της ορατότητας, ως μέσο διατήρησης μιας θέσης στο προσκήνιο.

Στη σύγχρονη οικονομία της προσοχής, όπου η εικόνα διακινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η γύμνια λειτουργεί ως άμεσος μηχανισμός σύλληψης του βλέμματος. Ο ιστορικός μόδας Robert Ossant παρατηρεί ότι άλλοτε ο στόχος αυτής της πρόκλησης ήταν να εξάψουν το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων, οι οποίοι θα έγραφαν κάτι -θετικό ή αρνητικό- για την εμφάνιση. Σήμερα, το κοινό είναι καθολικό, διάχυτο κι αδιάκοπα ενεργό.

Η ειρωνεία είναι ότι η ίδια επιλογή μπορεί να εκληφθεί ταυτόχρονα ως πράξη δύναμης και ως συμμόρφωση σε μια αόρατη επιταγή. Μια celebrity που εμφανίζεται με ένα διάφανο φόρεμα μπορεί να διεκδικεί τον έλεγχο της εικόνας της. Μπορείς, επίσης, να ανταποκρίνεται σε μια βιομηχανία που επιβραβεύει την έκθεση. Η υπερσεξουαλικοποίηση και η απελευθέρωση συνυπάρχουν σε μια εύθραυστη ισορροπία.

Το προνόμιο της γύμνιας

Το 2026, το naked dress φαίνεται να συμπυκνώνει αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν ευρύτερα την εποχή. Ζούμε σε μια περίοδο όπου η αυτοέκφραση προβάλλεται ως ύψιστη αξία, ενώ ταυτόχρονα οι μηχανισμοί αξιολόγησης και επιτήρησης εντείνονται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η εικόνα του σώματος κυκλοφορεί αδιάκοπα, υπόκειται σε κρίση, σχολιασμό, αναπαραγωγή κι επεξεργασία.

Εντός αυτού του πλαισίου, η έννοια και τα όρια του γυμνού μεταβάλλονται και το naked dress λειτουργεί ως καθρέφτης. Αντανακλά την επιθυμία για ορατότητα, την ανάγκη για έλεγχο της αφήγησης, αλλά και την αδυναμία πλήρους αποδέσμευσης από το ανδρικό βλέμμα που το περιβάλλει. Η απελευθέρωση και η υπερσεξουαλικοποίηση δεν αποτελούν αντιθετικές κατηγορίες· συνυφαίνονται, διαπλέκονται, επαναδιατυπώνονται κάθε φορά που ένα σώμα εμφανίζεται στο φως των προβολέων.

Η γυμνότητα, όμως, δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να είναι απελευθερωτική κι ενδυναμωτική, όπως επίσης είναι αλήθεια ότι παραμένει, εν πολλοίς, προνόμιο των ελίτ. Μια καθημερινή γυναίκα δεν μπορεί να εμφανιστεί σχεδόν γυμνή δημοσίως, χωρίς να κινδυνεύει, χωρίς να φοβάται πρωτίστως για τη σωματική της ακεραιότητα, και δευτερευόντως, για το «τι θα πει η κοινωνία» (από αυτό σχεδόν καμιά δε ξεφεύγει).

Η Kendall Jenner και η Bella Hadid μοιάζουν αιθέριες με τα διάφανα φορέματά τους και τις θηλές τους ως αξεσουάρ, όμως, δε θα γυρίσουν σπίτι με τα μέσα ούτε θα περπατήσουν μόνες μέχρι το αυτοκίνητό τους. Οι κοινές θνητές δεν έχουν πολλούς ασφαλείς χώρους να εξασκούν το δικαίωμα στη γύμνια, οπότε θέλοντας και μη, αφήνουν περισσότερα στη φαντασία.