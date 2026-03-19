«Τα σπασμένα» των ανήλικων παιδιών τους που ξεπερνούν τις 7.000 ευρω σε νηπιαγωγεία κλήθηκαν να πληρώσουν για πρωτη φορά γονείς στη Θεσσαλονίκη. Τους δράστες, όλοι τους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους κατέγραψαν οι κάμερες που υπάρχουν στο σχολείο.

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στον δήμο Θέρμης, καθώς γονείς κλήθηκαν να καταβάλουν συνολικά 7.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσαν εννέα παιδιά σε δύο νηπιαγωγεία την περασμένη χρονιά.

Οι ανήλικοι δράστες έσπασαν κλειδαριές μια εξωτερική μεταλλική πόρτα, παραβίασαν παράθυρο στο γραφείο της διευθύντριας, ενώ προκάλεσαν φθορές σε καλωδιώσεις, κιγκλιδώματα, τζαμαρίες, τηλεφωνικές συσκευές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Παράλληλα έκοψαν καλώδιο που τροφοδοτεί το κτίριο με ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα να πέσουν οι ασφάλειες σε όλα τα κυκλώματα.



Οι εκτενέστερες ζημιές, που ανέρχονται σε 4.400 ευρώ, σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στο 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης. Δράστες ήταν τέσσερις μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι εντοπίστηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του σχολείου.

Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν και οι πέντε οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές, ύψους 2.500 ευρώ, στο νηπιαγωγείο Σουρωτής, το φθινόπωρο του 2025, οι οποίοι επίσης εντοπίστηκαν από τις κάμερες.



Οι δράστες, ηλικίας 12 έως 16 ετών, όλοι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του σχολείου. Έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η ταυτοποίησή τους.



Και στις δύο περιπτώσεις, ο δήμος Θέρμης προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες εργασίες, αποκαθιστώντας πλήρως τις ζημιές, ζητώντας ωστόσο από τους γονείς να καλύψουν το κόστος που δαπανήθηκε.