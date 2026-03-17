Τους ιδιαίτερα μεγάλους κινδύνους που ελλοχεύουν στην ανεξέλεγκτη διακίνηση νέων ψυχοδραστικών ουσιών και την ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών για την μείωση της προσφοράς και ζήτησής τους, ανέδειξε στην 69η Σύνοδο της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά (CND) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων της Ελλάδας, κ. Αθανάσιος Θεοχάρης.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, η Ελλάδα με παρέμβαση του κ. Θεοχάρη, τόνισε την ανάγκη για μια ισορροπημένη, τεκμηριωμένη και προσανατολισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών και όλων των νέων προκλήσεων που συνεχώς αναδύονται. Η ελληνική παρέμβαση ανέδειξε τους αυξανόμενους κινδύνους από τα συνθετικά ναρκωτικά, τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες και τα ισχυρά οπιοειδή. Ιδιαίτερα υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα υιοθέτησης μιας προσέγγισης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου που να συνδυάζει τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη, τη θεραπεία, τη μείωση της βλάβης, την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη.

Ο Εθνικός Συντονιστής για τις Εξαρτήσεις της Ελλάδας τόνισε τον καίριο ρόλο της καινοτομίας και των επιστημονικών δεδομένων στη διαμόρφωση πολιτικών. Στη νέα εποχή, η σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης, των προηγμένων συστημάτων ανάλυσης δεδομένων και των ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης για τον εντοπισμό αναδυόμενων τάσεων, καθώς και η ενίσχυση της έγκαιρης αξιολόγησης κινδύνων μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για τα ναρκωτικά.

Χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι «ο διακρατικός χαρακτήρας που άπτεται στη διακίνηση ναρκωτικών, απαιτεί ενισχυμένη διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, δημιουργίας διαλειτουργικών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και υιοθέτησης κοινών δεικτών […]. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αποτελούν καθοριστικές αρχές των χωρών για την διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών για τα ναρκωτικά.»

Στο πλαίσιο της 69ης Συνόδου του ΟΗΕ, η Ελλάδα συμμετείχε σε παράλληλες εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, στην παράλληλη εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Γαλλία με εταίρους, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με θέμα “Reducing the Supply and Demand of Drugs: Speaking with One Voice and Acting in the Same Direction.” Στην παράλληλη εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον φορέα De Regenboog Groep με την υποστήριξη αρκετών Ευρωπαϊκών εταίρων με θέμα “Drug Consumption Rooms in Practice: Facts, Myths, and Lessons Based on Experience and Evidence.” η Ελλάδα συμμετείχε τονίζοντας την σημασία των τεκμηριωμένων πολιτικών μείωσης της βλάβης.

Στην ειδική εκδήλωση με θέμα “Balancing Human Rights Considerations in Public Health and Safety.” που διοργανώθηκε από το Pompidou Group του Συμβουλίου της Ευρώπης με την υποστήριξη αρκετών Ευρωπαϊκών Χωρών και Διεθνών Οργανισμών, μεταξύ άλλων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), ο Εθνικός Συντονιστής της Ελλάδας κ. Θεοχάρης συμμετείχε ως βασικός ομιλητής και πραγματοποίησε παρέμβαση για το «χάπι του βιασμού» τονίζοντας την ανάγκη για πολιτικές που πρέπει να ληφθούν και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για τον περιορισμό του φαινομένου, την πρόληψη αλλά και την υποστήριξη των θυμάτων.

Στο περιθώριο της Συνόδου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα “Global Drug Use Prevention: the CHAMPS Countries Redefining Investment in Prevention.”, η οποία διοργανώθηκε από την Αυστρία, με την υποστήριξη όλων των χωρών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα CHAMPS, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Εκεί η χώρα μας ανέλυσε τη σημασία του εντατικού προγράμματος πρόληψης και τα βήματα που έχουν γίνει στο πλαίσιο αυτού για την ενίσχυση της πρόληψης στην πόλη της Πάτρας, όπου έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του πιλοτικά.

Με τις παρεμβάσεις της Ελλάδας στην 69η Σύνοδο της CND, επιβεβαιώθηκε η δέσμευση της χώρας στη διεθνή συνεργασία και την επιστημονική προσέγγιση για τη διαμόρφωση πολιτικών για τα ναρκωτικά στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με εξωστρέφεια, η Ελλάδα συμβάλλει ενεργά στον παγκόσμιο διάλογο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, καθότι η διακρατική φύση του και ο τρόπος λειτουργίας των παράνομων δικτύων διακίνησης δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση του φαινομένου μεμονωμένα και σποραδικά. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ απαιτείται συνεργασία μεταξύ χωρών αλλά και ισοβαρής προσέγγισης τόσο προς τη μείωση της προσφοράς, όσο και της ζήτησης.