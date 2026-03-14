Τον έντονο προβληματισμό του για τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ1. Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε τις αλυσιδωτές επιπτώσεις στην ενέργεια και τον πληθωρισμό. «Όσο δε διαφαίνεται ειρηνική λύση, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι συνέπειες στην ελληνική οικονομία», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των ελλήνων ναυτικών που επιχειρούν στην περιοχή.

Μείωση 55% στις ροές από Τουρκία – Το «αγκάθι» της Λιβύης

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε σημαντική επιτυχία τη μείωση των ροών από την Τουρκία, κατά 55%, το 2025, αποτέλεσμα των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την άλλη πλευρά. Ωστόσο, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το νέο μέτωπο που έχει ανοίξει από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε άμεσες συμφωνίες υποστήριξης των δομών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Κλειστές δομές σε Ηράκλειο και Χανιά

Ο υπουργός ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά τη διαχείριση των αφίξεων στην Κρήτη, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία κλειστών δομών εκτός τουριστικών περιοχών. «Στη χώρα μας απαγορεύεται να εισέλθει κάποιος, αν δεν το κάνει δια της νόμιμης οδού», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι οι εισερχόμενοι θα παραμένουν έγκλειστοι μέχρι την εξέταση του ασύλου τους.

Το τέλος των «ανοιχτών συνόρων»

Ο κ. Κικίλιας εξαπέλυσε βέλη κατά της πολιτικής των ανοιχτών θαλάσσιων συνόρων, χαρακτηρίζοντάς την «καταστροφική». Υποστήριξε ότι η Ευρώπη ευθυγραμμίζεται πλέον με την ελληνική στάση, αναγνωρίζοντας ότι η έλλειψη προστασίας των συνόρων οδηγεί σε προβλήματα ασφαλείας και αδυναμία ενσωμάτωσης ανθρώπων, που δεν αποδέχονται τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.