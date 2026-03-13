Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πλησιάζει σε ένα εξαιρετικά δύσκολο σταυροδρόμι όσον αφορά το Ιράν. Δεν μπορεί να κηρύξει νίκη, δείχνει να χάνει τον έλεγχο ενός πολέμου που επεκτείνεται συνεχώς και οι στρατηγικές και οικονομικές συνέπειες μιας αποχώρησης θα μπορούσαν να αποδειχθούν πιο καταστροφικές από το να παραμείνει εμπλεκόμενος.

Ο Τραμπ δεν βρίσκεται ακόμη στο απελπιστικό αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκαν πρόεδροι όπως ο Λίντον Μπ. Τζόνσον και ο Τζωρτζ Μπους, οι οποίοι παρέτειναν πολέμους που ουσιαστικά είχαν ήδη χαθεί. Ωστόσο, τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού.

Ένα συγκεκριμένο επεισόδιο στον πόλεμο, που πλησιάζει πλέον τις δύο εβδομάδες, αποτυπώνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τη σταδιακή απώλεια της ικανότητας του Τραμπ να ελέγξει την κλιμάκωση: το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ενός από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης πετρελαίου στον κόσμο.

Η πρόκληση του ιρανικού καθεστώτος δείχνει ότι, παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια στρατιωτική υπεροχή, δεν μπορούν να λυθούν όλα με τη βία, παρά τη σκληρή ρητορική της κυβέρνησης.

Το κλείσιμο των Στενών θέτει τον Τραμπ μπροστά σε ένα στρατιωτικό αίνιγμα που θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για το αμερικανικό ναυτικό να προσπαθήσει να λύσει, παρά το γεγονός ότι η Ισλαμική Δημοκρατία υστερεί στρατιωτικά. Είναι επίσης η πιο πρόσφατη συνέπεια ενός πολέμου που ο Τραμπ ξεκίνησε βασισμένος σε ένα «αίσθημα», κάτι που φαίνεται να προδίδει έλλειψη προνοητικότητας. Άλλωστε, Αμερικανοί αξιωματούχοι κατανοούν εδώ και δεκαετίες πώς θα αντιδρούσε το Ιράν σε μια επίθεση.

«Δεν μπορείς να έχεις νίκη αν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε στο CNN ο απόστρατος πλοίαρχος του αμερικανικού ναυτικού Λόρενς Μπρέναν. «Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν ξανά για το διεθνές εμπόριο και αυτό είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να γίνει υπό τις παρούσες συνθήκες. Όσο κι αν εκτιμώ την αισιοδοξία του προέδρου, το να δηλώνεις νίκη μετά από μία ή δύο ημέρες απλώς δεν είναι το σωστό. Αυτό πρόκειται να διαρκέσει πολύ περισσότερο απ’ όσο ελπίζουμε».

Η διευρυνόμενη αλυσιδωτή αντίδραση ξεπερνά τις τιμές του πετρελαίου. Η απώλεια ενός αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού πάνω από το Ιράκ την Πέμπτη, σε αυτό που αξιωματούχοι περιέγραψαν ως ατύχημα, υπογράμμισε το κόστος των μαζικών στρατιωτικών κινητοποιήσεων, μετά τους προηγούμενους θανάτους επτά Αμερικανών στη σύγκρουση.

Η δυσοίωνη ατμόσφαιρα υπονομεύει τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου ότι η σύγκρουση έχει ήδη κάνει τους Αμερικανούς πιο ασφαλείς, αφαιρώντας την πιθανότητα μιας ιρανικής πυρηνικής βόμβας και συντρίβοντας το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας.

Αυξανόμενες πολιτικές και στρατιωτικές προκλήσεις

Ο Τραμπ απεχθάνεται την αυτοσυγκράτηση, ως πωλητής που συνηθίζει να χρησιμοποιεί υπερβολές. «Αφήστε με να πω, έχουμε κερδίσει», είπε στο Κεντάκι την Τετάρτη. «Ξέρετε, ποτέ δεν θέλεις να πεις πολύ νωρίς ότι κέρδισες. Κερδίσαμε. Κερδίσαμε. Μέσα στην πρώτη ώρα είχε τελειώσει, αλλά κερδίσαμε», είπε ο Τραμπ.

Ωστόσο, μια αντικειμενική αποτίμηση των γεγονότων δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη κερδίσει. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα αμφισβητεί μια πολιτικά βολική αφήγηση νίκης.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ

Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν καθώς και οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο, έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στα πρατήρια. Το αμερικανικό ναυτικό, έχοντας επίγνωση του κινδύνου από αντιπλοϊκούς πυραύλους και θαλάσσια και εναέρια drones, διστάζει να εισέλθει στο κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα. Τα ασφάλιστρα για τα πλοία έχουν εκτοξευθεί.

Δεν υπάρχει σαφής στρατιωτική λύση για να ανοίξουν γρήγορα τα Στενά. Και ακόμη κι αν γίνουν ξανά προσπελάσιμα, θα απαιτούνταν συνεχείς αποστολές συνοδείας, κάτι που μπορεί να ξεπερνά τις δυνατότητες των ήδη υπερφορτωμένων και αποδυναμωμένων αμερικανικών και δυτικών ναυτικών δυνάμεων. Μια καλύτερη επιλογή θα ήταν μια πολιτική λύση με το Ιράν. Όμως ο Τραμπ απαιτεί άνευ όρων παράδοση και η Τεχεράνη αρνείται.

«Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πραγματικά καλός τρόπος να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ με τη βία, δεδομένου ότι οι Ιρανοί μπορούν να τα κρατούν κλειστά με έναν μικρό αριθμό από πολύ φθηνά drones», δήλωσε η Jennifer Kavanagh, διευθύντρια στρατιωτικής ανάλυσης στο Defense Priorities.

«Αυτό είναι το σημείο που πολλοί από εμάς επισημάναμε πριν ακόμη ξεκινήσει ο πόλεμος: ότι οι προκλήσεις που θέτει το Ιράν είναι πολιτικές προκλήσεις που απαιτούν πολιτική λύση. Οι υποδομές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, το πυρηνικό του πρόγραμμα, όλα αυτά είναι ζητήματα που χρειάζονται πολιτική λύση. Το ίδιο ισχύει και εδώ», είπε η Κάβανα. «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτό, γιατί ακόμη κι αν ανοίξεις τώρα τα Στενά, τι θα τα κρατήσει ανοιχτά;».

Το πρόβλημα του ανώτατου ηγέτη

Η δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ από τα πρώτα πλήγματα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου παρουσίασε τη σύγκρουση ως άμεση προσπάθεια επιβολής αλλαγής καθεστώτος, ακόμη κι αν Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν αργότερα αυτόν τον στόχο μετά την επιβίωση του καθεστώτος.

Έτσι, η αντικατάσταση του μακροχρόνιου ηγέτη από τον γιο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θολώνει την αφήγηση επιτυχίας του Τραμπ. Επιτρέπει στους Δημοκρατικούς να παρουσιάσουν την Επιχείρηση Epic Fury ως στρατιωτική επιτυχία αλλά τακτική αποτυχία.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Jake Auchincloss, βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών, δήλωσε στο CNN ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης είναι «ακόμη πιο ακραίος και ακόμη πιο σκληροπυρηνικός από τον πατέρα του».

Θα σταματούσε το Ισραήλ να πολεμά;

Ακόμη κι αν ο Τραμπ φτάσει στο σημείο να θέλει να τερματίσει τον πόλεμο για πολιτικούς λόγους, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι το Ισραήλ, το οποίο, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, είναι πολύ πιο εξοικειωμένο με την πιθανότητα «αιώνιων πολέμων», θα συμφωνήσει. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ μπορεί να διαφέρουν, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε ιρανικές πετρελαϊκές υποδομές.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το τέλος του πολέμου θα ήταν «μια κοινή απόφαση» μεταξύ του ίδιου και του πρωθυπουργού Μπενιαμόν Νετανιάχου. Το σχόλιο αναζωπύρωσε ανησυχίες ότι ένα ξένο κράτος ασκεί υπερβολική επιρροή στις στρατιωτικές αποφάσεις ενός Αμερικανού αρχηγού κράτους. Οι συχνά αναζωπυρούμενοι πόλεμοι και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ -σε μέρη όπως η Γάζα, ο Λίβανος, το Ιράν και η Συρία- δείχνουν ότι αντιλαμβάνεται την περιφερειακή ασφάλεια ως μια συνεχή αποστολή και όχι ως μια σύγκρουση με σαφές νικηφόρο τέλος, όπως θα προτιμούσε ο Τραμπ.

Καμία σαφής αφήγηση για τον πόλεμο

Η σύγχυση και οι αντιφάσεις στις περιγραφές της κυβέρνησης για τους στόχους του πολέμου μπορεί επίσης να εμποδίσουν τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ιστορίας νίκης, ιδιαίτερα αν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή συνεχίσουν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Ντόναλντ Τραμπ.

Το πυρηνικό ζήτημα

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει καταστρέψει ακόμη περισσότερο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο είχε προηγουμένως πει ότι είχε «αφανίσει» με αεροπορικές επιδρομές πέρυσι. Όμως, αν η Τεχεράνη διατηρεί τα αποθέματά της σε ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, θα διατηρεί και τη θεωρητική δυνατότητα να επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα στο μέλλον.

Υπήρξαν επίσης εικασίες αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την απομάκρυνση του ραδιενεργού υλικού. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μια τεράστια χερσαία δύναμη και μια αποστολή εξαιρετικά υψηλού κινδύνου. Η πυρηνική υπηρεσία επιτήρησης των ΗΠΑ πιστεύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 200 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ισφαχάν. Χωρίς την εξάλειψη αυτών των αποθεμάτων, η Ουάσινγκτον δεν μπορεί ποτέ να είναι πραγματικά βέβαιη για τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.

Η πολιτική στασιμότητα στο Ιράν

Ο τερματισμός των πολέμων σπάνια είναι τόσο καθαρός και αδιαμφισβήτητος όσο η νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του ναζισμού και της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας το 1945. Θα μπορούσε μάλιστα να υποστηριχθεί ότι το έθνος έχει χάσει πολύ περισσότερους πολέμους από όσους έχει κερδίσει από τότε.

Ωστόσο, ο Τραμπ αντιμετωπίζει τις αναπόφευκτες συνέπειες ενός πολέμου επιλογής. Πρέπει να βγει από αυτόν με μια νίκη πριν το αρχικό πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος εξασθενήσει και ένας πιο αδύναμος αντίπαλος θέσει μια τελική δοκιμασία αντοχής.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο λέγοντας στους Ιρανούς ότι «η ώρα της ελευθερίας σας έχει φτάσει» και ότι είχαν μια μοναδική ευκαιρία στη ζωή τους να εξεγερθούν εναντίον της θεοκρατικής αυταρχικής εξουσίας τους. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν δημόσια σημάδια μιας τέτοιας εξέγερσης. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι μια ακόμη σκληρή καταστολή από την κυβέρνηση όταν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Αν και ο Τραμπ θα μπορούσε ακόμη να ισχυριστεί μια στρατηγική νίκη εάν η απειλή του καθεστώτος προς τη ευρύτερη Μέση Ανατολή εξουδετερωθεί, αυτό θα απείχε πολύ από την αρχική δημόσια πολεμική ρητορική του.

Η πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν τους Αμερικανούς ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου που προκαλείται από τον πόλεμο είναι προσωρινή και αποτελεί αναγκαίο βραχυπρόθεσμο κόστος για μακροπρόθεσμο όφελος. Ωστόσο, η προοπτική μιας ιρανικής πυρηνικής βόμβας, που δεν υπήρχε ακόμη όταν ξέσπασε ο πόλεμος, φαίνεται πολύ πιο μακρινή στα αμφίρροπα εκλογικά διαμερίσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ απ’ ό,τι στο Ισραήλ, όπου αποτελεί πιθανή υπαρξιακή απειλή.

Καθώς οι Αμερικανοί θρηνούν πεσόντες στρατιωτικούς και βλέπουν ήδη πιεσμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς να επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο από την αύξηση της τιμής της βενζίνης και τις αλυσιδωτές αυξήσεις στο κόστος ζωής, είναι απίθανο να συμμεριστούν τους πανηγυρισμούς νίκης του Τραμπ.