Ένα σκοτεινό θρίλερ κατασκοπείας φαίνεται πως εκτυλίσσεται στην περιοχή της Σούδας, μετά τη σύλληψη ενός 58χρονου Πολωνού άνδρα, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ελληνικών Αρχών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα Χανιά, ύστερα από πληροφορίες που κινητοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες ασφαλείας. Οι Αρχές εντόπισαν τον άνδρα και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ παράλληλα ξεκίνησε έρευνα γύρω από τη δράση του.

Κομβικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί ένα λευκό βαν στο οποίο φέρεται να διέμενε. Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν ηλεκτρονικές συσκευές, μεταξύ των οποίων λάπτοπ, USB και τάμπλετ. Το υλικό κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από ειδικούς στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος είναι υπήκοος Πολωνίας και πρώην στρατιωτικός. Τους τελευταίους μήνες είχε εγκατασταθεί στην παραλία του Μαραθιού, πολύ κοντά στη ναυτική βάση της Σούδας, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Αρχές. Μάλιστα, φαίνεται πως επισκέφτηκε την περιοχή ξανά πριν 2 χρόνια.

Οι έρευνες στο κινητό του τηλέφωνο αποκάλυψαν φωτογραφίες από τον προβλήτα της βάσης, αλλά και από πολεμικά πλοία που κινούνταν στην περιοχή. Τα αρχεία αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να τα προωθούσε σε αποδέκτη στην Πολωνία.

Ο ίδιος, πάντως, δίνει διαφορετική εκδοχή. Υποστηρίζει ότι έστελνε τις φωτογραφίες στην αδελφή του, εξηγώντας πως ο σύζυγός της είναι στρατιωτικός και έχει ιδιαίτερη αγάπη για τα πλοία.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη για κατασκοπεία και την Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.