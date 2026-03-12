Στη σύλληψη ενός 58χρονου άνδρα από την Πολωνία προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη, με την κατηγορία της κατασκοπείας στη στρατιωτική βάση της Σούδας. Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το εύρος της δραστηριότητάς του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας διέμενε το τελευταίο διάστημα σε τροχόσπιτο στην περιοχή του Μαραθίου, κοντά στη βάση. Οι αρχές εκτιμούν ότι από το σημείο αυτό παρακολουθούσε την κίνηση στο λιμάνι της Σούδας. Από καταγγελία πολίτη έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του Πολωνού και άρχισαν να ερευνούν τη δράση του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε μετά τη σύλληψή του, στο κινητό τηλέφωνό του εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών με πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από τη βάση.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον το περιεχόμενο των φωτογραφιών, καθώς και τις επικοινωνίες του 58χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιους έστελνε το υλικό και για ποιο σκοπό. Παράλληλα, ερευνάται πόσο καιρό βρισκόταν στην περιοχή και αν υπήρξαν και άλλες παρόμοιες κινήσεις.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αρνείται κάθε κατηγορία που του αποδίδεται. Υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία πρόθεση κατασκοπείας, ενώ οιεξηγήσεις που έδωσε στις αρχές εξετάζονται.