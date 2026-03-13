Η Γιώτα Πεπαρίδη, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ Διαμαντή τι είναι και πώς μεταδίδεται η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Οι διαθέσιμες λύσεις και οι κίνδυνοι για το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Στο podcast με τίτλο «Ευλογιά: Αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα με αυξημένα κρούσματα» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:27 Πότε και πώς εμφανίστηκε στην Ελλάδα το ζήτημα της ευλογιάς.

Πότε και πώς εμφανίστηκε στην Ελλάδα το ζήτημα της ευλογιάς. 0:57 Πόσο επηρεάζει τους κτηνοτρόφους η νόσος των αιγοπροβάτων.

Πόσο επηρεάζει τους κτηνοτρόφους η νόσος των αιγοπροβάτων. 1:32 Ποια η διαδικασία από τη στιγμή που εντοπίζεται μολυσμένο ζώο στο κοπάδι.

Ποια η διαδικασία από τη στιγμή που εντοπίζεται μολυσμένο ζώο στο κοπάδι. 3:26 Οι ελλείψεις σε ειδικούς κτηνιάτρους και οι τρόποι μετάδοσης.

Οι ελλείψεις σε ειδικούς κτηνιάτρους και οι τρόποι μετάδοσης. 5:17 Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση της νόσου.

Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση της νόσου. 6:12 Τα αδιέξοδα στη διάθεση και χρήση των εμβολίων.

Τα αδιέξοδα στη διάθεση και χρήση των εμβολίων. 7:20 Οι πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης το επόμενο διάστημα.

Οι πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης το επόμενο διάστημα. 8:05 Πώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων αλλάζει τα δεδομένα στην παραγωγή φέτας.

