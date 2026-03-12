Να σχολιάσει τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά πό το βήμα της Βουλής κλήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτημα για το αν προβληματίζει την κυβέρνηση η κριτική του πρώην πρωθυπουργού και ειδικά στο σκέλος που αφορά τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων τόνισε πως «είναι λυπηρό, αλλά δεν ισχύει. Σημασία έχει αν ισχύει ή όχι. Καλό που λέγεται, δεν θεωρώ ότι είναι ευχάριστο, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει την διαδρομή που έχει, αλλά αυτό το αξιολογούν οι πολίτες οι ψηφοφόροι, τα μέλη της παράταξης. Δεν είμαι εγώ κριτής, ειδικά ενός πρώην πρωθυπουργού».