Να σχολιάσει τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά πό το βήμα της Βουλής κλήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτημα για το αν προβληματίζει την κυβέρνηση η κριτική του πρώην πρωθυπουργού και ειδικά στο σκέλος που αφορά τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων τόνισε πως «είναι λυπηρό, αλλά δεν ισχύει. Σημασία έχει αν ισχύει ή όχι. Καλό που λέγεται, δεν θεωρώ ότι είναι ευχάριστο, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει την διαδρομή που έχει, αλλά αυτό το αξιολογούν οι πολίτες οι ψηφοφόροι, τα μέλη της παράταξης. Δεν είμαι εγώ κριτής, ειδικά ενός πρώην πρωθυπουργού».
«Πιο σημαντικό όμως είναι να πούμε ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι εντελώς αντίθετη. Θα με προβλημάτιζε χίλιες φορές παραπάνω αν η πολιτική που ακολουθούμε είχε αυτά τα αποτελέσματα. Ευτυχώς για την χώρα και δυστυχώς για όσους το υποστηρίζουν, η πολιτική μας έχει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή δυναμώνει τη χώρα, ψηλώνει τη χώρα, ενισχύει ουσιαστικά την Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.