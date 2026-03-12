Η σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», έρχεται με νέο επεισόδιο, απόψε, στις 20:50.

Τι συμβαίνει όταν ανακαλύπτεις πως ο μεγαλύτερος εχθρός της καθαριότητας δεν είναι η σκόνη, αλλά ο ίδιος σου ο εαυτός. Η οικογένεια Πολίτη αποδεικνύει για άλλη μια εβδομάδα, στα νέα επεισόδια της σειράς «Έχω παιδιά», πως αν δεν μπορείς να αποφύγεις το χάος, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το απολαύσεις.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 14 – «Καθαρίστρια» (Πέμπτη 12 Μαρτίου)

Μια καθαρίστρια για βοήθεια στο σπίτι μοιάζει με σωτήρια λύση, αλλά για τον Μιχάλη είναι η αρχή ενός νέου μαρτυρίου. Ενώ η Σάρα ανυπομονεί για λίγη ξεκούραση, ο ψυχαναγκαστικός με την τάξη Μιχάλης φτάνει στα όρια της παράνοιας. Την ίδια ώρα, ο Στεφ και η Σόφη προσπαθούν να δημιουργήσουν τα απόλυτα «inspiring» Chenua moments για την πιο Gen Z μπύρα. Ο Σταύρος παθαίνει κρίση FOMO (Fear Of Missing Out), πεπεισμένος πως όποτε γίνεται κάτι διασκεδαστικό στο γραφείο εκείνος λείπει.





Δείτε στη συνέχεια το trailer:

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

#ExwPaidia