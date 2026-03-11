Η Μαρίλια Παπαθανασίου, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι οδήγησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ να εναντιωθεί στην επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, αλλά τελικά να εμπλακεί στον πόλεμο. Οι κρίσιμες ισορροπίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Στο podcast με τίτλο «Γιατί η Ισπανία είπε “όχι στον πόλεμο”» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:27 Οι δηλώσεις του Πέδρο Σάντσεθ που προκάλεσαν αντιδράσεις παγκοσμίως.

Οι δηλώσεις του Πέδρο Σάντσεθ που προκάλεσαν αντιδράσεις παγκοσμίως. 1:49 Γιατί η Ισπανία εξέφρασε την αντίστασή της στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Γιατί η Ισπανία εξέφρασε την αντίστασή της στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν. 4:40 Πώς και γιατί τελικά εμπλέκεται και η Ισπανία στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Πώς και γιατί τελικά εμπλέκεται και η Ισπανία στην κρίση της Μέσης Ανατολής. 6:07 Η ανάγκη του Σάντσεθ για ανανέωση του πολιτικού του προφίλ.

Η ανάγκη του Σάντσεθ για ανανέωση του πολιτικού του προφίλ. 8:02 Ευρωπαϊκή Ένωση: Στάση αναμονής απέναντι στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Στάση αναμονής απέναντι στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή. 10:16 Πόσο δυσκολεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο ενεργά μέτωπα πολέμου.

