Μία και μισή εβδομάδα μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν, η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς ψηφοφόρους αντιτίθενται στη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου Quinnipiac στο Κονέκτικατ είναι η πιο πρόσφατη που υπογραμμίζει μεγάλη κομματική διάσταση όσον αφορά την υποστήριξη για την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, γνωστή ως Epic Fury, η οποία έχει οδηγήσει στον θάνατο του Χαμενεΐ και στην καταστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας.

Στην έρευνα, που διεξήχθη από Παρασκευή έως Κυριακή, το 53% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αντιτίθεται στη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, που διατάχθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το 40% δήλωσε υποστήριξη.

Η δημοσκόπηση του Quinnipiac εντάσσεται σε άλλες πρόσφατες έρευνες, όπως του NPR/PBS/Marist (44%–55%), CBS News (44%–56%), NBC News (41%–54%), Washington Post (39%–52%), CNN (41%–59%) και Reuters/Ipsos (27%–43%), οι οποίες δείχνουν μικρή υποστήριξη για τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του Fox News, όμως, από 28 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου, έδειξε ότι οι Αμερικανοί είναι 50-50 υπέρ ή κατά των επιχειρήσεων. Οι έρευνες τονίζουν την απόκλιση μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών για τις μάχες.

Τα νούμερα

Περισσότεροι από 8 στους 10 Ρεπουμπλικανούς, που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Fox News, δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τη χρήση στρατιωτικής δύναμης κατά του Ιράν, με 6 στους 10 να λένε ότι οι ενέργειες του προέδρου καθιστούν τις ΗΠΑ πιο ασφαλείς.

Αντίθετα, σχεδόν 8 στους 10 Δημοκρατικούς και 6 στους 10 ανεξάρτητους δεν υποστηρίζουν τις επιδρομές και λένε ότι η ασφάλεια μειώθηκε λόγω της δράσης του Τραμπ. Η πλειονότητα των Δημοκρατικών που συμμετείχαν στην έρευνα του Quinnipiac, καθώς και 6 στους 10 ανεξάρτητους, δήλωσαν ότι αντιτίθενται στις επιδρομές, ενώ το 85% των Ρεπουμπλικανών τις υποστηρίζει.

Μία πλειοψηφία (55%) δήλωσε ότι δεν θεωρούσε το Ιράν άμεση στρατιωτική απειλή για τις ΗΠΑ πριν τις επιθέσεις, με σχεδόν 4 στους 10 να διαφωνούν. Και εδώ υπήρχε κομματική διάσταση: το 83% των Δημοκρατικών και το 63% των ανεξάρτητων δήλωσαν ότι το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή, ενώ σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ρεπουμπλικανών είπαν ότι η Τεχεράνη αποτελούσε.

Ωστόσο, δεν υπήρχε κομματικό χάσμα όσον αφορά την πιθανότητα αποστολής χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων ήταν αντίθετα στην αποστολή χερσαίων δυνάμεων, περιλαμβανομένων του 95% των Δημοκρατικών, 75% των ανεξάρτητων και 52% των Ρεπουμπλικανών. Ο Τραμπ και ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth δεν έχουν αποκλείσει τη χρήση χερσαίων δυνάμεων.

Όταν ρωτήθηκαν πόσο θα διαρκέσουν οι μάχες ΗΠΑ–Ιράν, που περιλαμβάνουν αντεπιθέσεις από το Ιράν κατά του Ισραήλ και άλλων χωρών στη Μέση Ανατολή, μόνο το 3% εκτίμησε ημέρες, το 18% εβδομάδες, το 32% μήνες, το 13% έναν χρόνο, και λίγο πάνω από το ένα τέταρτο περισσότερο από ένα χρόνο.

Χθες Δευτέρα 9/3 ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε: «Πολύ σύντομα. Κοίτα, όλα όσα είχαν έχουν εξαφανιστεί, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας τους». Ο πρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «εκδρομή».

Ο Τραμπ πρόσφατα αγνόησε τις δημοσκοπήσεις για το Ιράν, λέγοντας στην New York Post στις 2 Μαρτίου ότι «δεν με ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις. Πρέπει να κάνω το σωστό. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα».

Η συνολική αποδοχή του Τραμπ στην έρευνα του Quinnipiac ήταν 37%, με 57% να αξιολογούν αρνητικά την απόδοσή του. Στη δημοσκόπηση του Fox News η αποδοχή του ήταν 43% και στην έρευνα του NBC News 44%. Ο μέσος όρος των τελευταίων εθνικών δημοσκοπήσεων δείχνει 43% αποδοχή και 54% αποδοχή αρνητική.