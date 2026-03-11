Οχι ακριβώς, «κράτα με να σε κρατώ»,αλλά «βάρα με να σε βαρώ»- με ένα ‘ρω’ παρακαλώ το ρήμα – πρός το παρόν διότι προβλέπω περισσότερα.

Τώρα, εάν η εμπιστευτική επιστολή του Γρηγόρη Βάρρα που ενημέρωνε τον τότε υπουργό Βορίδη, κριθεί βαρίδι για τη σχέση του με τον Πρωθυπουργό, εαν έφτασε ή δεν έφτασε τότε στο γραφείο του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Πόε έχει την απάντηση: στην νουβέλα του «Το κλεμμένο γράμμα», μας βεβαιώνει- δια του Λακάν- ότι «το γράμμα φτάνει πάντα στον προορισμό του».

Ο υπουργός του Πόε, για να σώσει τη βασίλισσα, σοφά κρύβει την ενοχοποιητική επιστολή, σε κοινή θέα: στο σημείο που το κλεμμένο φαίνεται περισσότερο. Πάνω στο τζάκι του ανακτόρου.