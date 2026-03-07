Που οδηγεί η αναγκαστική μετακίνηση, υπό βομβαρδισμό, ενός εκατομμυρίου μελών μιας θρησκευτικής και πολιτικής οντότητας στο εσωτερικό μιας χώρας έξι εκατομμυρίων; Για το ευαίσθητο μωσαϊκό του Λιβάνου, οι καταιγιστικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στις σιιτικές γειτονιές της νότιας Βηρυτού και το τελεσίγραφο για την εκκένωσή τους, ισοδυναμούν με τεκτονικό σεισμό. Έναν σεισμό που απειλεί τα ευάλωτα θεμέλια της χώρας, θέτει σε δοκιμασία τις αντοχές των θεσμών και τις λεπτές ισορροπίες μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων οι οποίες διαμορφώθηκαν μετά από έναν πολύχρονο εμφύλιο (1975-1990) που έχει εγγραφεί στη συλλογική μνήμη με τη φράση «θα γίνει του Λιβάνου».

– Και τρίτο αεροπλανοφόρο από τον Τραμπ στη Μέση Ανατολή;

Κύματα προσφύγων

Οι αρχές του Λιβάνου και οι υπηρεσίες αρωγής του ΟΗΕ προσπαθούν να διαχειριστούν τα κύματα των προσφύγων από το Ντάχιε (τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού που κατοικούνται κυρίως από σιίτες), από την Τύρο και από τα χωριά του νοτίου Λιβάνου, που βομβαρδίζονται από την ισραηλινή αεροπορία και το πυροβολικό καθώς η Χεζμπολάχ προσπαθεί να αποκρούσει υπέρτερες χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ στην περιοχή των συνόρων.

Χιλιάδες απελπισμένοι

Χιλιάδες άνθρωποι προστίθενται κάθε ημέρα στους απελπισμένους που ανεβαίνουν στους γύρω λόφους, που κοιμούνται σε χωράφια, στο παραλιακό μέτωπο και στις προκυμαίες της Βηρυτού. Ανάμεσα τους πολλοί πρόσφυγες από τη Συρία που δεν έχουν τα μέσα ή φοβούνται να επιστρέψουν στον τόπο τους καθώς οι σιίτες (πρώην σύμμαχοι του καθεστώτος Άσαντ) αποτελούν κόκκινο πανί για τη νέα ηγεσία της χώρας υπό τον πρώην πολέμαρχο της αλ Κάιντα, νυν πρόεδρο Αχμέντ αλ Σαράα.

Ισοπέδωση Χεζμπολάχ όπως Χαμάς

Το Ισραήλ απειλεί ότι θα ισοπεδώσει τα προπύργια της οργάνωσης Χεζμπολάχ όπως ισοπέδωσε εκείνα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Όμως οι Παλαιστίνιοι δεν μπορούσαν να βγουν από τη Γάζα ενώ στο Λίβανο οι σιίτες μπορούν να κατευθυνθούν σε άλλες περιοχές. Το ζήτημα είναι να θα τους το επιτρέψουν οι αρχές, αν ο στρατός του Λιβάνου είναι σε θέση να τους εμποδίσει και με ποια μέσα ώστε να μην μπουν σε σουνιτικές περιοχές, πόσο μάλλον σε εκείνες των χριστιανών που έχουν δικές τους, οπλισμένες πολιτοφυλακές και καπετανάτα.

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο τον Λίβανο

Με άλλα λόγια, οι Ισραηλινοί προκειμένου να εξοντώσουν τη Χεζμπολάχ (την οποία δεν είναι σε θέση να αφοπλίσουν οι Λιβανέζοι) θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρη τη χώρα, όπως είχαν προειδοποιήσει ότι θα το κάνουν, ουκ ολίγες φορές. Υπάρχουν όμως και πολλοί Λιβανέζοι, ιδιαίτερα στο βορρά, που θέλουν να απαλλαγούν από το «καρκίνωμα» της Χεζμπολάχ.

Η τελική ευκαιρία Νετανιάχου

Για την κυβέρνηση Νετανιάχου πιθανώς τώρα είναι η «χρυσή ευκαιρία» για το τελικό ξεκαθάρισμα με τη Χεζμπολάχ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι Ευρωπαίοι, που ενισχύουν την παρουσία τους στην Κύπρο και στη ανατολική Μεσόγειο απέναντι στις ιρανικές απειλές, θα βρεθούν ενώπιον μιας διαφορετικής πολεμικής κρίσης που ενδέχεται να συνοδεύεται από προσφυγικές ροές. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στέλνει στην περιοχή το μοναδικό αεροπλανοφόρο της χώρας του και καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας εισβολή.

Αμηχανία από την Ευρώπη

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει με αμηχανία τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επιχειρώντας από τη μια να διαφοροποιηθεί από τον τους Αμερικανούς συμμάχους στο ΝΑΤΟ και από την άλλη να προλάβει τα χειρότερα στη γειτονιά της, την ώρα που πυκνώνουν τα σενάρια για επανασχεδιασμό ολόκληρης της Μέσης Ανατολής στα μέτρα των Τραμπ και Νετανιάχου.

Σενάριος Συρίας στο Ιράν;

Δεν θέλουμε σενάριο Συρίας στο Ιράν, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, απηχώντας τους φόβους της Ευρώπης για κατακερματισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως αποτέλεσμα της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης και της υποκίνησης μιας κουρδικής εξέγερσης στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Λιβανοποίηση του Λιβάνου

Είναι όμως επίσης ορατός ο κίνδυνος …λιβανοποίησης του Λιβάνου. Σε αυτή την περίπτωση ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορεί να πει ότι θα κάνει μεγάλο το Λίβανο ξανά, όμως αυτό θα είναι το λιγότερο…