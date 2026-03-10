Καμία δημόσια εμφάνιση δεν έχει κάνει ακόμα, σχεδόν από τον διορισμό του, ο τρίτος ανώτατος ηγέτης στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί κανένα βίντεο με μήνυμά του προς τα πλήθη των υποστηρικτών του, που έχουν βγει στους δρόμους του Ιράν για να δηλώσουν την πίστη τους, ούτε γραπτή δήλωση από τον ίδιο ή το γραφείο του.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν στηριχθεί σε αρχειακό υλικό για να τον παρουσιάσουν στο κοινό, ενώ τα κρατικά προπαγανδιστικά δίκτυα χρησιμοποιούν εκτενώς βίντεο και φωτογραφίες, δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη, για να στήσουν την εικόνα ενός πάνσοφου ηγέτη που δικαιωματικά κληρονομεί το ανώτατο αξίωμα.

Το κύριο γκράφιτι στην Πλατεία Vali Asr στην Τεχεράνη, εδώ και χρόνια καμβάς για την επίσημη κρατική αφήγηση, δείχνει τώρα έναν νεαρό Χαμενεΐ να παραλαμβάνει την ιρανική σημαία από τον δολοφονημένο πατέρα του, ενώ ο Αγιουλάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ιδρυτής της Επανάστασης, τον παρακολουθεί εγκωμιαστικά. Το μήνυμα είναι σκόπιμο: μια αδιάκοπη μεταβίβαση της ηγεσίας.

Αυτό που αποφεύγεται επιδεικτικά είναι οποιαδήποτε αναμέτρηση με την κεντρική αντίφαση στον πυρήνα του συστήματος, μια διαδοχή από πατέρα σε γιο σε ένα καθεστώς που γεννήθηκε από επανάσταση κατά της κληρονομικής μοναρχίας αναφέρει το CNN.

Τα σενάρια

Ένα στοιχείο για την απουσία του νέου ηγέτη μπορεί να προέρχεται από αναφορές κρατικών μέσων ότι και ο ίδιος τραυματίστηκε στον λεγόμενο «Πόλεμο του Ραμαζανιού». Ίσως οι αναφερόμενοι τραυματισμοί τον εμποδίζουν από το να εμφανιστεί σε βίντεο, αν και αυτό δεν εξηγεί την έλλειψη γραπτής δήλωσης.

Ένας άλλος παράγοντας θα μπορούσε να είναι η απογοήτευση που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον διορισμό του μετά τη δολοφονία του πατέρα του. Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα αν ο νέος ανώτατος ηγέτης έχει «στόχο στην πλάτη του», ο Τραμπ απάντησε ότι δεν ήθελε να πει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ακόμη και με τον ηγέτη να παραμένει άφαντος, φαίνεται ότι το ευρύτερο πολιτικό σώμα λειτουργεί κανονικά, χωρίς σημάδια αλλαγής στη στάση του πολέμου.