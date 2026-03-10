Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αποδώσει σημαντικά οφέλη για τον δισεκατομμυριούχο πρόεδρο των ΗΠΑ. Είτε συνάπτοντας συμφωνίες στη Μέση Ανατολή, είτε προωθώντας τα κρυπτονομίσματά του, είτε φιλοξενώντας διασημότητες στις ιδιοκτησίες του, ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι αυτός και η οικογένειά του εξακολουθούν να είναι πολύ δραστήριοι στον επιχειρηματικό τομέα.

Σύμφωνα με την τελευταία λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πλέον περιουσία αξίας 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη κατά 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με πέρυσι. Κατέχει την 645η θέση μεταξύ των 3.428 δισεκατομμυριούχων του πλανήτη, από την 700η θέση που κατείχε το 2025.

Να’ ναι καλά τα κρυπτονομίσματα

Ο Τραμπ μπορεί να ευχαριστήσει σε μεγάλο βαθμό τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, κέρδισε περίπου 550 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις κρυπτονομισμάτων που εκδόθηκαν από την World Liberty Financial, την επιχείρηση κρυπτονομισμάτων που ίδρυσε μαζί με την οικογένειά του τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στη συνέχεια, αυτός και οι συνεργάτες του στην εταιρεία —συμπεριλαμβανομένου του δισεκατομμυριούχου ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουΐκτοφ, και της οικογένειάς του— πούλησαν το 49% των μετοχών της World Liberty Financial στην Aryam Investment, μια εταιρεία που υποστηρίζεται από τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και μέλος της βασιλικής οικογένειας των ΗΑΕ, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.

Αυτό έφερε επιπλέον 200 εκατομμύρια δολάρια στις τσέπες του Τραμπ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes. «[Οι ηγέτες του Κόλπου] ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτόν τον Αμερικανό πρόεδρο», δήλωσε στο Forbes το περασμένο φθινόπωρο ένας πρώην διπλωμάτης με εμπειρία στην περιοχή. «Το έμαθαν την πρώτη φορά, αλλά ο ίδιος ήταν περιορισμένος στο πόσο απροκάλυπτα μπορούσε να ζητήσει χρήματα. Τώρα είναι απεριόριστος».

Ο Τραμπ εξακολουθεί να διαθέτει εκατομμύρια κρυπτονομίσματα, τόσο της World Liberty Financial ($WLFI) όσο και του memecoin του, $TRUMP. Το Forbes εκτιμά και τα δύο με έκπτωση, αλλά εξακολουθούν να ανέρχονται συνολικά σε σχεδόν 570 εκατομμύρια δολάρια για τον πρόεδρο. Στη συνέχεια, υπάρχει η αξία του υπόλοιπου 38% του μεριδίου του στην World Liberty Financial (η οποία εκδίδει το σταθερό νόμισμα USD1) ως λειτουργική επιχείρηση, την οποία το Forbes εκτιμά ότι αξίζει 240 εκατομμύρια δολάρια.

Η αθωωτική απόφαση, το Mar-a-Lago και τα γήπεδα του γκολφ

Η οικονομική θέση του Ντόναλντ Τραμπ ενισχύθηκε σημαντικά τον περασμένο Αύγουστο, έπειτα από μια καθοριστική απόφαση εφετείου που ακύρωσε την αστική ποινή για υπόθεση απάτης στη Νέα Υόρκη. Η εξέλιξη αυτή σήμανε την άμεση απαλλαγή του από μια οφειλή ύψους 517 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, γεγονός που αφαίρεσε μια κρίσιμη υποχρέωση από τον ισολογισμό του, παρά την έφεση που άσκησε η Γενική Εισαγγελέας Λετίτια Τζέιμς. Παράλληλα, η αξία των προσωπικών του ακινήτων κατέγραψε αξιοσημείωτη άνοδο, καθώς η πολιτική του επιρροή λειτούργησε ως καταλύτης για την εμπορική τους ανατίμηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς, το οποίο πλέον αποτιμάται από το Forbes στα 560 εκατομμύρια δολάρια. Η τιμή αυτή είναι υπερτριπλάσια της αξίας που είχε το 2018 και κατά 370 εκατομμύρια δολάρια υψηλότερη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αντανακλώντας τη μετατροπή του ιδιωτικού συλλόγου σε διεθνές κέντρο διπλωματικών συναντήσεων και πολιτικών διεργασιών. Παρόμοια τάση παρατηρείται και στα δέκα γήπεδα γκολφ που κατέχει σε έξι διαφορετικές πολιτείες, η αξία των οποίων ανήλθε στα 550 εκατομμύρια δολάρια από 340 εκατομμύρια πέρυσι, λόγω της συνεχιζόμενης υποστήριξης από τη βάση των ακολούθων του και της κατακόρυφης αύξησης των κερδών τους.

Τα προβλήματα

Ωστόσο, η συνολική καθαρή θέση του πρώην προέδρου δέχθηκε πιέσεις από την πρόσφατη υποχώρηση των κρυπτονομισμάτων και των μετοχών της Trump Media and Technology Group (TMTG). Ενώ τον Σεπτέμβριο η περιουσία του είχε αγγίξει το επίπεδο-ρεκόρ των 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η εκτιμώμενη αξία των 15 εκατομμυρίων tokens της World Liberty Financial που κατέχει μειώθηκε κατά 64% από την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους. Ταυτόχρονα, οι μετοχές της TMTG, μητρικής εταιρείας του Truth Social, διολίσθησαν σε ιστορικά χαμηλά, περιορίζοντας την αξία του μεριδίου του στο 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια, έναντι των 2,6 δισεκατομμυρίων που υπολογιζόταν προηγουμένως.

Το επενδυτικό κλίμα παρέμεινε αρνητικό παρά την ανακοίνωση συγχώνευσης ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία πυρηνικής σύντηξης TAE, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 αποκάλυψαν καθαρές ζημίες 712 εκατομμυρίων δολαρίων με έσοδα μόλις 3,7 εκατομμυρίων. Παρά την αστάθεια των νέων επιχειρηματικών του εγχειρημάτων, αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε ρευστότητα, διασφαλίζοντας την προσωπική του οικονομική ευρωστία ακόμη και στην περίπτωση που οι πιο πρόσφατες επενδύσεις των ακολούθων του αποδειχθούν τελικά αλυσιτελείς.