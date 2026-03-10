Στην Ολομέλεια προς συζήτηση εισάγεται σήμερα το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναμένεται να τοποθετηθούν από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΚΚΕ. Τα κόμματα κατέληξαν σε εκ διαμέτρου διαφορετικά συμπεράσματα στα δικά τους πορίσματα. Το τελικό πόρισμα περιέχει τις θέσεις της πλειοψηφίας, αλλά και τις γνώμες των άλλων κομμάτων.

Η θέση της πλειοψηφίας: «Δεν προέκυψαν ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη»

Σε αυτό, η πλειοψηφία τονίζει ότι ορθώς δεν έγινε προανακριτική, υποστηρίζοντας ότι δεν προέκυψαν ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη. Αντιθέτως, όπως λένε, τα προβλήματα ήταν διαχρονικά.

Η αντιπολίτευση μιλά για «διάχυση ευθυνών» και συγκάλυψη

Η αντιπολίτευση έχει κατηγορήσει την πλειοψηφία ότι όλο αυτό το διάστημα επιχειρούσε τη διάχυση ευθυνών. Στο πόρισμα, τα μέλη της εξεταστικής καταλήγουν να επιρρίπτουν ευθύνες στα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν. Πιο συγκεκριμένα, στον ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζουν την τεχνική λύση, ενώ στο ΠαΣοΚ πελατειακές σχέσεις.

ΠαΣοΚ: «Η εξεταστική λειτούργησε ως πλυντήριο» – Επιμένει σε προανακριτική

Το ΠαΣοΚ, στη δική του γνώμη επιμένει ότι έπρεπε να προχωρήσουν στη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής, επιρρίπτοντας ξανά ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία, για τους λόγους που απορρίφθηκε το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη, το καλοκαίρι. Όπως λένε οι βουλευτές του κόμματος και μέλη της επιτροπής, η εξεταστική λειτούργησε ως «πλυντήριο», ενώ καταγγέλλουν την πλειοψηφία για συγκάλυψη. Σημειώνουν ότι υπάρχουν ενδείξεις για ευθύνες των πολιτικών προσώπων, που χρήζουν περισσότερης διερεύνησης.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά: «Θεσμική αναγκαιότητα η σύσταση προανακριτικής επιτροπής»

Στην πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής επιμένουν στο κοινό πόρισμα τους ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, τονίζοντας ότι είναι «θεσμική αναγκαιότητα η σύσταση της». Και εκείνοι εντοπίζουν ευθύνες των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, τονίζοντας ότι «οι πολιτικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών είναι σαφείς.

Στο κάδρο των ευθυνών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο κάδρο των ευθυνών μπαίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως υπογραμμίζεται σχετικά, «σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης που αυτοχαρακτηρίζεται ”Επιτελικό Κράτος”, η ευθύνη δε σταματά στους υπουργούς. Η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και ο κεντρικός έλεγχος από το πρωθυπουργικό γραφείο σημαίνουν και συγκεντρωμένη πολιτική ευθύνη. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επενδύσει πολιτικά στο αφήγημα της απόλυτης κεντρικής εποπτείας και του στενού συντονισμού».

ΚΚΕ: «Στόχος της κυβέρνησης η προστασία του κομματικού μηχανισμού»

Το ΚΚΕ στο πόρισμά του, που δημοσίευσε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, επιμένει στη συγκρότηση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης. Υποστηρίζει ότι ο στόχος της κυβέρνησης στην εξεταστική, «δεν ήταν η ανάδειξη της αλήθειας, αλλά η πάση θυσία προστασία του κομματικού μηχανισμού».