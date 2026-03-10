Σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από την Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα χαρακτηρίζοντας το πόρισμα της πλειοψηφίας μνημείο υποκρισίας, υποτίμησης και απεριόριστου θράσους, καταγγέλλοντας πως «αποδείχθηκαν ανάγλυφα» οι ευθύνες των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη για το «οργανωμένο κύκλωμα» που υπήρξε στον Οργανισμό.

«Γράφουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στα παλιά τους τα παπούτσια. Υποστηρίζετε πως ευθύνονται οι κυβερνήσεις του ΠαΣοΚ και όχι του Μητσοτάκη. Πόση υποκρισία και πόση δειλία! Κατηγορείτε υπουργούς του προηγούμενου αιώνα!», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας πως συνιστά «έσχατο καταφύγιο» η «καραμέλα» των διαχρονικών ευθυνών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωσε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 86. Ώστε, όπως είπε, να μην υπάρχει «καμία ειδική μεταχείριση από στρατευμένες πλειοψηφίας που ο πρωθυπουργός τις στέλνει νωρίς για νανάκια».

Το μέγεθος της διαφθοράς ό,τι και να κάνετε κύριοι της ΝΔ δεν μπορεί να κρυφτεί» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας την πλειοψηφία ότι σκοπό της ήταν να μετατρέψει την Εξεταστική σε «πλυντήριο ευθυνών».

«Είναι αδιαμφισβήτητη η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος για τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος που αντί να καταλήγει στις τσέπες των αγροτών, κατέληγε σε τσέπες πονηρών», όπως είπε, υποστηρίζοντας ότι οι ευθύνες των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Βορίδη και Αυγενάκη, αναδείχθηκαν σε όλες τους τις διαστασεις στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.