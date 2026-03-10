Ακόμα και εντός της σήμερον, Τρίτης 10 Μαρτίου, αναμένεται να ξεκινήσει η σταδιακή ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, για το έτος 2025 στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ. Περίπου 7,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν να ενημερωθούν για τη νέα οφειλή τους, η οποία φέτος ενσωματώνει σημαντικές αλλαγές, κίνητρα για τις ασφαλισμένες κατοικίες, αλλά και «πέναλτι» για τα κλειστά ακίνητα των θεσμικών επενδυτών.

Πώς θα δείτε το εκκαθαριστικό σας βήμα-βήμα

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Είσοδος στην ενότητα «Εφαρμογές». Επιλογή στις «Δημοφιλείς Εφαρμογές». Κλικ στην ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ». Είσοδος με κωδικούς TaxisNet, επιλογή του έτους 2025 και εκτύπωση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Ημερομηνίες και τρόποι πληρωμής – Έως 12 δόσεις

Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο με δύο τρόπους:

Εφάπαξ εξόφληση έως το τέλος Μαρτίου.

Σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2025 και την τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2026.

Ποιοι δικαιούνται έκπτωση έως 20%

Φέτος, οι φορολογούμενοι που είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές εντός του 2025, μπορούν να δουν μείωση στον λογαριασμό τους:

Έκπτωση 20% για κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 500.000 ευρώ.

Έκπτωση 10% για ακίνητα αξίας άνω των 500.000 ευρώ.

Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση είναι η ασφαλισμένη αξία να μην υπολείπεται της αξίας ανακατασκευής του ακινήτου (υπολογίζεται με 900 ευρώ/τ.μ.). Αν η ασφάλιση καλύπτει μικρότερο ποσό, η έκπτωση χάνεται.

Διπλός φόρος για τις τράπεζες – Απαλλαγές για πληγέντες

Στον αντίποδα, «τσουχτερό» θα είναι το ραβασάκι για τράπεζες και servicers. Περισσότερα από 19.000 «κλειστά» ακίνητα, που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκιά τους, θα επιβαρυνθούν με διπλό ΕΝΦΙΑ, ένα μέτρο που στοχεύει στην απελευθέρωση ακινήτων στην αγορά για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε επανεκκαθάριση για τα έτη 2023 και 2024, χορηγώντας πλήρη απαλλαγή σε περίπου 113.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέστησαν ζημιές από τις μεγάλες πυρκαγιές και πλημμύρες του καλοκαιριού και του φθινοπώρου του 2023.

Κίνητρα για το άνοιγμα «κλειστών» διαμερισμάτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φοροαπαλλαγές για όσους αποφάσισαν να διαθέσουν στην αγορά ακίνητα που παρέμεναν κλειστά: