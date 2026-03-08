Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τις επόμενες μέρες.

Οι διαδικασίες εκκαθάρισης για 7,3 εκατ. ιδιοκτησίες ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες, με τον συνολικό λογαριασμό είσπραξης να φτάνει σε σχεδόν 2,3 δισ. ευρώ

Η εξόφληση ΕΝΦΙΑ

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στα τέλη Μαρτίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν φόρο ανάλογο με την αξία του, εφόσον είναι ασφαλισμένο αλλά και την οικογενειακή-εισοδηματική, αλλά και την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου.

Φέτος ενεργοποιείται η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ή έως 1.700 κατοίκους σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές.

Τι ισχύει για τις εκπτώσεις

Όσοι ασφάλισαν την κατοικία τους με αντικειμενική αξία έως 500.000 ευρώ για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για το σύνολο του 2025 τότε θα έχουν έκπτωση 20%. Αν όμως είναι ασφαλισμένο από 3 έως 11 μήνες, η μείωση είναι χαμηλότερη και ανάλογη του χρονικού διαστήματος που ήταν ασφαλισμένο.

Έκπτωση 50% στον φόρο δικαιούνται οι ιδιοκτήτες που πληρούν τις προϋποθέσεις χαμηλού εισοδήματος δηλαδή το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε σύζυγο ή εξαρτώμενο μέλος, το σύνολο των κτισμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τον συμβιούντα με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τον συμβιούντα με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Επίσης, οι φορολογούμενοι με κενά ημιτελή κτίσματα τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα δικαιούνται έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ. Για να εφαρμοστεί η έκπτωση, θα πρέπει κατά τη δήλωση του ακινήτου στο Ε9 να συμπληρωθεί ο σωστός κωδικός στη στήλη 10 του πίνακα 1, ενώ αν το κτίσμα ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα, θα πρέπει να δηλωθεί και ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής.

Πηγή: ot.gr