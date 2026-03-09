Ζημιές συναγωγή μετά από έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα Βέλγιο και συγκεκριμένα στη Λιέγη. Η έκρηξη έγινε γνωστή από την αστυνομία η οποίοα όπως επίσης ανακοίνωσε, διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

Χωρίς θύματα

Ευτυχώς από την έκρηξη δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αναφέρει επίσης σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης της Λιέγης.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 4 π.μ. μπροστά από τη συναγωγή, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα παράθυρα των κτιρίων απέναντι από το δρόμο, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTBF στο σημείο έχει σχηματιστεί περίμετρος ασφαλείας και αναμένεται η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Η συναγωγή χτίστηκε το 1899 και χρησιμοποιείται και ως μουσείο για την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Λιέγης, σύμφωνα. .