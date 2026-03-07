Σε ολόκληρο τον πλανήτη τα βλέμματα είναι στραμμένα στις οθόνες κινητών, τηλεοράσεων και υπολογιστών. Ίσως για πρώτη φορά βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας λεπτό προς λεπτό έναν πόλεμο σε μια διαχρονικά ταραγμένη περιοχή, με πολλούς όμως πρωταγωνιστές. Δεν είναι λίγες οι χώρες που έχουν επηρεαστεί από τα γεγονότα και άλλες που βρίσκονται στην ακτίνα της απειλής υπό τον φόβο μιας μεγαλύτερης κλιμάκωσης. Κι όπως είναι αυτονόητο, η Ελλάδα παρακολουθεί επίσης στενά τα γεγονότα ενώ βρίσκεται δίπλα από την Κύπρο την ώρα που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια επαναπατρισμού για τους πολίτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις δύσκολες περιοχές.

Η σκιά αυτή δεν αφήνει ανεπηρέαστη και την Αθήνα και πιο συγκεκριμένα τη Βουλή. Αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε με την ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής να μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Τις προηγούμενες μέρες, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ένα σημαντικό νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο στους απόδημους Έλληνες και στις εθνικές εκλογές. Ωστόσο, οι συζητήσεις και οι τοποθετήσεις τόσο εντός και εκτός της Ολομέλειας σχεδόν όλες αφορούσαν τις φλεγόμενες περιοχές.

Προβληματισμένοι οι Ελληνες βουλευτές

Παρόμοια εικόνα και στο καφενείο της Βουλής. Το τι θα γίνει και τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη προβληματίζει τους περισσότερους βουλευτές. Οι συζητήσεις και τα πηγαδάκια, μακριά από τα μικρόφωνα, επέτρεπε και μεγαλύτερη ελευθερία για ανταλλαγή απόψεων. Κάποιοι ανησυχούσαν για τη συνέχεια και την κλιμάκωση, ενώ άλλοι έθεταν κι άλλους παράγοντες όπως τις επιπτώσεις στην οικονομία. Σε άλλες συζητήσεις, κάποιοι σκέφτονται τι θα γίνει σε περίπτωση που έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ο πόλεμος και τι θα γίνει με τη νούμερο ένα βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό. Οι ενδεχόμενες αυξήσεις σε τρόφιμα αλλά και στη βενζίνη ήταν, επίσης, θέματα που συζητήθηκαν.

Κλίμα συσπείρωσης στο ελληνικό κοινοβούλιο

Χαρακτηριστικό είναι ότι το βράδυ της Τρίτης βουλευτές από πέντε διαφορετικά κόμματα καθόταν μαζί. Οι προβληματισμοί και η ανταλλαγή απόψεων ήταν έντονη, και ίσως για πρώτη φορά βρέθηκαν να συζητάνε ήρεμα, μακριά από την τοξικότητα που επικρατεί στον πολιτικό λόγο το τελευταίο διάστημα. Ακόμα και οι συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς έγινε σε καλό κλίμα.

Η τοποθέτηση Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής υπογράμμισε πως«η θέση της Αθήνας είναι σαφής: υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία και στην ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας». Όπως είπε: «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον. Θέτει τις ένοπλες δυνάμεις στις υπηρεσίες του οικονομικού ελληνισμού». Υπογράμμισε στη συνέχεια πως «η αποστολή μας αυτή είναι αμυντική και ειρηνική, γίνεται με βάση τη διμερή και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου».

Ο απεγκλωβισμός των Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή

Τέλος, στη χθεσινή συνάντηση με τον Δημήτρη Νατσιό, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τη σύνθετη κατάσταση στην επιστροφή των πολιτών από τις περιοχές που εγκλωβίστηκαν λόγω του πολέμου. Όπως είπε σήμερα αναμένεται να επιστρέψουν με άλλη μια πτήση αρκετοί Έλληνες από το Ντουμπάι, ενώ όπως τόνισε θα γίνουν όλα όσα πρέπει για να επιστρέψουν όλοι το συντομότερο δυνατό στη χώρα μας.