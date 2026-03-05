Τραγωδία συνέβη πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Ομόνοιας, όταν ένας 15χρονος μαθητής γαλλικής καταγωγής έχασε τη ζωή του, μετά από πτώση από όροφο ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος βρισκόταν στην Αθήνα, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής μαζί με συμμαθητές του. Μαθητές και καθηγητές διέμεναν σε ξενοδοχείο, στο κέντρο της πόλης, επί της οδού Σολωμού.

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο 15χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο μαθητής είχε ήδη καταλήξει. Στη συνέχεια, η σορός του αγοριού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η τραγωδία.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από συνοδούς καθηγητές και μάρτυρες, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το περιστατικό.