Η Μέση Ανατολή φλέγεται. Ο πόλεμος κλιμακώνεται και οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται διαρκώς.

Το MEGA News, σταθερά προσηλωμένο στην έγκυρη, άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών, μεταδίδει από την πρώτη στιγμή όλες τις εξελίξεις από τα μέτωπα. Έμπειροι δημοσιογράφοι και ανταποκριτές μεταφέρουν -σε πραγματικό χρόνο- όλες τις πληροφορίες, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, τις διεθνείς αντιδράσεις και τις ευρύτερες παγκόσμιες επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Με συνέπεια στη δημοσιογραφική αποστολή του, το 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media θέτει ως πρωταρχικό στόχο τη διαρκή κάλυψη των γεγονότων και διευρύνει το δυναμικό πρόγραμμά του προσθέτοντας έκτακτες εκπομπές και ειδικές ζώνες ενημέρωσης.

Ο προγραμματισμός των έκτακτων εκπομπών του MEGA News:

Τετάρτη 4 Μαρτίου

23:50 ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ, με τη Νίκη Λυμπεράκη

Πέμπτη 5 Μαρτίου

13:50 ΤΟ MEGA ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, με τη Νίκη Λυμπεράκη

00:40 ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ, με τη Νίκη Λυμπεράκη

Παρασκευή 6 Μαρτίου

13:50 ΤΟ MEGA ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, με τη Νίκη Λυμπεράκη

22:00 MEGA NEWS ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, με τον Γιάννη Μούτσιο | μεγαλύτερη διάρκεια, έως τις 02:00

Σάββατο 7 Μαρτίου

22:00 ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, με τη Μάιρα Μπάρμπα

Κυριακή 8 Μαρτίου

22:00 ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, με τη Μάιρα Μπάρμπα

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.

#MegaNews