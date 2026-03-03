Στη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο που αφορά την επιστολική ψήφο στους απόδημους Έλληνες αλλά και τη δημιουργία περιφέρειας. Το ενδιαφέρον μονοπώλησαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με τους βουλευτές να κάνουν ειδικές αναφορές στην αρχή της συνεδρίασης.

Η καταγγελία ΚΚΕ

«Η ραγδαία εξέλιξη του πολέμου έχει πυροδοτήσει τεράστιους κινδύνους σε ολόκληρη την περιοχή και την χώρα μας. Το χτύπημα που έγινε στην βάση την βρετανική στο Ακρωτήρι που παίζει σημαντικό ρόλο, προειδοποιεί τι μπορεί να γίνει στην χώρα μας που έχουμε την Σούδα που είναι η πιο σημαντική βάση του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Θανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ καταγγέλλοντας ότι «είναι ψέμα ότι πάνε να βοηθήσουν την Κύπρο, είναι νατοϊκή αποστολή». Επανάλαβε το αίτημα του ΚΚΕ να αναβληθεί η συζήτηση ενώ με αφορμή τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή ότι «όχι συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, αλλά συζήτηση στην Βουλή μπροστά στον ελληνικό λαό».

ΣΥΡΙΖΑ: Σύγκληση του Συμβουλίου Αρχηγών

Ο Χρήστος Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «είμαστε υποχρεωμένοι να καταλάβουμε ότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον Από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε δύο καθαρά ζητήματα. Το πρώτο να μην υπάρχει εμπλοκή, να διασφαλίσουμε την τύχη και την επιστροφή χιλιάδων Ελλήνων και των εργαζομένων στην ναυπηγία». Στη συνέχεια είπε «ζητάμε σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών. Υπάρχουν ζητήματα γραφής κυβέρνησης που αποδείχθηκε σύμμαχος πρακτικών που δεν ωφελούν την χώρα μας, όχι μόνο για ενημέρωση αλλά και για την σύνθεση απόψεων και μιας νέας πρότασης για την πολιτική».

Νέα Αριστερά: Θέτουμε σε κίνδυνο την Κύπρο

«Ζούμε σε μία περίοδο πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη. Το να παριστάνουμε ότι συζητάμε ένα σημαντικό νομοσχέδιο κάνοντας ότι δεν συμβαίνει τίποτα γύρω μας θα ήταν τραγική παράλειψη», είπε η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά. Όπως υποστήριξε, «η χώρα μας μπλέκεται σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο. Δεν έχουμε ζητήσει από τους Αμερικανούς να μην χρησιμοποιούν την Σούδα ως ορμητήριο. Και με την αποστολή των φρεγατών και το F16 στην Κύπρο στο όνομα της σωτηρίας των Κυπρίων, θέτουν σε κίνδυνο και την Κύπρο. Έχουμε μία σημαντική συζήτηση που πρέπει να γίνει όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, αλλά σε επίπεδο Βουλής».

Πλεύση Ελευθερίας: Ασυνήθης στρατιωτική κινητοποίηση

Από την Πλεύση Ελευθερίας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας είπε πως «η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική και από ό,τι δηλώνουν όσοι εμπλέκονται να αναμένεται να διαρκέσει πολλές εβδομάδες. Η ανησυχία έχει φτάσει και στη χώρα μας και στην Κύπρο, έχει αρχίσει να υπάρχει στρατιωτική κινητοποίηση που δεν είναι συνήθης».

Ελληνική Λύση: Τώρα οι ενισχύσεις στην Κύπρο;

Και η Ελληνική Λύση μέσω του εκπροσώπου της ζητάει σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών. Ο Κώστας Χήτας είπε ότι «έπρεπε να περάσουν 60 χρόνια για να στείλουμε ενισχύσεις στην Κύπρο και με αφορμή ότι χτυπήθηκε η βάση στο Ακρωτήρι, βρετανικό έδαφος Θα έπρεπε να ήμασταν εκεί όλα τα χρόνια που απειλεί η Τουρκία την Κύπρο μας».

ΠαΣοΚ: Λύση η διπλωματία και ο διάλογος

«Διάγουμε μία κρίσιμη διεθνή συγκυρία, με ορατό τον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης και διεύρυνσης της ακτίνας των επιθέσεων. Η χώρα οφείλει να παραμείνει προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι η μόνη ασφαλής οδός», υπογράμμισε ο Δημήτρης Μάντζος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ είπε ότι «η χώρα μας πρέπει να είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος και η λύση είναι η διπλωματία και ο διάλογος. Προφανές είναι ότι η χώρα πρέπει να μείνει προσηλωμένη. Κατανοουμε το αίτημα της Κυπριακής δημοκρατίας για υποστήριξη ωστόσο πρέπει να είναι σαφές από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε συμμετοχή σε επιθετικές ενέργειες.

Τι ξένισε την κυβέρνηση

«Η κυβέρνηση δεν καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Οι ημερομηνίες είχαν κατατεθεί για το νομοσχέδιο εδώ και έναν μήνα. Η κυβέρνηση έχει πει ότι όποιος πολιτικός αρχηγός ζητάει ενημέρωση θα την έχει. Αύριο συγκαλείται το συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής… Όποιος πολιτικός θέλει μπορεί να ενημερωθεί υπεύθυνα από την κυβέρνηση και κάθε κόμμα έχει τα όπλα που του δίνει ο κανονισμός της βουλής για να ζητήσει προ ημερησίας», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Ο Θεόδωρος Λιβάνιος, πρόσθεσε επίσης πως «ξενίζει ότι ακούω επιφυλάξεις για την ικανοποίηση του αιτήματος της Κύπρου να συμβάλλει η Ελλάδα στην άμυνά της».

Νέα Δημοκρατία: Δεν εμπλεκόμαστε στον πόλεμο

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης είπε ότι «ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος εμπλέκονται στον πόλεμο. Δεν εμπλέκονται. Δεν θέλουν να εμπλακούν. Αμύνονται αν δεχθούν επίθεση. Η Ελλάδα θα συνδράμει με κάθε μέσο τον κυπριακό ελληνισμό και στέλνει μήνυμα ότι εδώ είμαστε όλοι μαζί».