Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, αύριο στις 12:00 στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή, προκειμένου να ενημερωθεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις εξελίξεις στο Ιράν και την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, ο ίδιος είναι ανοικτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα.

Ακόμα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Ακόμα, λαμβάνει χώρα τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο Υπουργός Εξωτερικών συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη 04.03 το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.