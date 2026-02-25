Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου βρέφος πέντε μηνών, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει την παρέμβαση των αρχών, καθώς οι γονείς του βρέφους καταγγέλλουν σοβαρή καθυστέρηση στην εξέταση του παιδιού από παιδίατρο στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, παρά την επιδεινούμενη κλινική του εικόνα.

Το χρονικό της νοσηλείας και η αεροδιακομιδή

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, το βρέφος παρουσίασε υψηλό πυρετό το πρωί του Σαββάτου, ενώ το μεσημέρι της ίδιας ημέρας εμφάνισε αιμορραγικά εξανθήματα. Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, παρέμειναν επί ώρες χωρίς να πραγματοποιηθεί εξέταση από εξειδικευμένο παιδίατρο.

Η ένταση κλιμακώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι γονείς, διαπιστώνοντας τη ραγδαία εξάπλωση των εξανθημάτων, κάλεσαν την Αστυνομία και προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία. Κατόπιν παρέμβασης εισαγγελέα, κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη νυχτερινή αεροδιακομιδή του βρέφους στο Ρίο.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης, κάνοντας λόγο για «επιθετική νόσο». «Ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται σε θάλαμο απομόνωσης. Έχει κερδίσει την πρώτη μάχη για τη ζωή, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου και η ταυτοποίηση του ορότυπου από το Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας», ανέφερε σε ενημέρωσή του.

Οι ισχυρισμοί της παιδιάτρου και η ΕΔΕ

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η εφημερεύουσα παιδίατρος (on call), η οποία δεν μετέβη στο νοσοκομείο, δηλώνοντας αιφνίδια αδιαθεσία και λαμβάνοντας αναρρωτική άδεια το ίδιο βράδυ.

«Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορώ. Μετά από κάποιο σημείο δυστυχώς δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι; Σε μία κατάσταση αναρρωτικής άδειας, είναι δηλαδή της μόδας τους γιατρούς να τους βάζουν χειροπέδες», λέει η παιδίατρος.

«Αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες κτλ., είναι ψέματα για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε».

Όπως λέει, λόγω ασθένειας δεν μπορούσε να βρεθεί στο νοσοκομείο αλλά τηλεφωνικώς ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει εισαγωγή στο παιδί. Η συγκεκριμένη γιατρός καταγγέλλει πως το τελευταίο διάστημα έχει στοχοποιηθεί από ορισμένους καθώς και άλλες φορές στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ότι δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο.

«Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας γιατρός να μην πατάει στο νοσοκομείο και να εξετάζονται τόσες εκατοντάδες παιδιά, να νοσηλεύονται, να γεννιούνται τόσα παιδιά; Όλα αυτά με ποιον; Με τον παιδίατρο ‘φάντασμα’; Μου ασκείται ένας πόλεμος αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5 – 2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Οι γονείς έχουν ήδη καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας την απόδοση ευθυνών για την καθυστέρηση που, όπως υποστηρίζουν, έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του παιδιού τους. Παράλληλα, από τη διοίκηση της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαχειρίστηκε το περιστατικό το Νοσοκομείο Ζακύνθου.