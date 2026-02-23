Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, με την κίνηση να αυξάνεται όσο περνάει η ώρα τόσο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όσο και στην Αθηνών-Λαμίας.

Ειδικότερα στην Αθηνών-Κορίνθου, η κίνηση είναι αυξημένη από τον Ισθμό μέχρι και τα διόδια Ελευσίνας, με τα οχήματα κατά διαστήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται λίγο πριν από τους Αγίους Θεοδώρους και στα Μέγαρα.

Ωστόσο, το σοβαρότερο πρόβλημα καταγράφεται στην είσοδο της Ελευσίνας. Εκεί, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα έντονο μποτιλιάρισμα που εκτείνεται σε μήκος 3-4 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από το ύψος των Εργατικών Κατοικιών και φτάνοντας μέχρι την Παραλία Ασπροπύργου.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον οδικό άξονα της ΠΑΘΕ (Αθηνών – Λαμίας). Τα προβλήματα ξεκινούν από τα Οινόφυτα και συνεχίζονται μέχρι τις Αφίδνες, με τη μεγαλύτερη συμφόρηση να παρατηρείται στον σταθμό των διοδίων.

Η ταλαιπωρία συνεχίζεται καθώς τα οχήματα πλησιάζουν στον αστικό ιστό, με σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος του Κρυονερίου, της Κηφισιάς και μέχρι τον κόμβο της Αττικής Οδού προς τη Μεταμόρφωση.

Η κίνηση δεν λείπει ούτε από την Αττική Οδό, όπου καταγράφεται μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» και συνεχίζονται μέχρι και λίγο πριν από την περιοχή της Παλλήνης, καθιστώντας τη διέλευση από τα ανατολικά προάστια ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από Παιανία έως Μαραθώνος. https://t.co/OyR9xtEEYC — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 23, 2026

Κινητικότητα στα ΚΤΕΛ

Στους σταθμούς των ΚΤΕΛ καταγράφεται μεγάλη κινητικότητα.

​

​Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα περισσότερα από 150 δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από την Πάτρα, μεταφέροντας το μεγάλο πλήθος νέων εκδρομέων που συμμετείχαν στις κορυφαίες εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού.

Τα μέτρα της Τροχαίας έξω από τα ΚΤΕΛ Κηφισού είναι αυξημένα, με τους αστυνομικούς να μην επιτρέπουν να προσεγγίσει κανένα ΙΧ το εσωτερικό του σταθμού.