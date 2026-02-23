Αμεση ανοδική ώθηση δέχθηκε ο χρυσός από τις νέες αβεβαιότητες που προκαλούν οι εξελίξεις μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου αυξήθηκε πάνω από 1%, σε υψηλό τριών εβδομάδων τη Δευτέρα, καθώς η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ κατά των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ οδήγησε σε πτώση του δολαρίου και δημιούργησε νέα αβεβαιότητα στην εμπορική πολιτική, αυξάνοντας τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Ο Τραμπ αντέδρασε ασκώντας απαξιωτική κριτική στο δικαστήριο και επιβάλλοντας γενικό δασμό 15% στις εισαγωγές – το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο βάσει του νόμου – και επιμένοντας ότι οι εμπορικές συμφωνίες με σχεδόν 20 χώρες, οι περισσότερες με υψηλότερους δασμούς, πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ.

Ο χρυσός σποτ σημείωσε άνοδο 0,9% στα 5.146,89 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας προηγουμένως σημειώσει άνοδο έως και 1,1% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 30 Ιανουαρίου.

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το χρυσό με παράδοση τον Απρίλιο σημείωσαν άνοδο 1,7% στα 5.167,90 δολάρια.

Κάτω το δολάριο

Αντιδρώντας στις τελευταίες εξελίξεις το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που τιμολογούνται σε δολάρια, όπως τα πολύτιμα μέταλλα, πιο προσιτά για ξένους αγοραστές.

«Η ανάκαμψη των τιμών τόσο του χρυσού όσο και του αργύρου πιθανότατα υποβοηθήθηκε από τις ανησυχίες ή τη σύγχυση σχετικά με τις προοπτικές των δασμών», σχολίασε ο ανεξάρτητος αναλυτής Ross Norman, προσθέτοντας ότι υπήρχαν πολλαπλοί ευνοϊκοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αδύναμων στοιχείων για την οικονομική ανάπτυξη.

«Μετά την άνοδο σε πρωτοφανή ύψη νωρίτερα φέτος, ο χρυσός δείχνει σημάδια ανάκαμψης της μακροπρόθεσμης ανοδικής του πορείας, αλλά με πιο μετριοπαθή τρόπο», πρόσθεσε ο αναλυτής.

Τα στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο, ενώ τα σημάδια δείχνουν περαιτέρω επιτάχυνση τον Ιανουάριο. Αυτό θα μπορούσε να αποθαρρύνει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ από μια άμεση μείωση των επιτόκια, μειώνοντας την ελκυστικότητα της διακράτησης χρυσού που δεν αποφέρει απόδοση.

Οι αγορές παρακολουθούν τυχόν σημάδια από μια σειρά ομιλητών της Fed αυτή την εβδομάδα που θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στην πορεία της πολιτικής.

Οι παγκόσμιες αγορές παρακολουθούν επίσης τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Ιράν να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένο να κάνει παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων και την αναγνώριση του δικαιώματός του να εμπλουτίζει ουράνιο.

Η τιμή του αργύρου σημείωσε άνοδο 2,6% στα 86,73 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων. Η τιμή της πλατίνας σημείωσε άνοδο 0,3% στα 2.163,64 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 1,8% στα 1.779,81 δολάρια.

