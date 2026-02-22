Με αφορμή την 51η επέτειο από την κατάληψη της Νομικής Σχολής Αθηνών τον Φεβρουάριο του 1973, ο Γιάννης Θ. Διαμαντής, υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ», φιλοξενεί τον Σωτήρη Ριζά, διευθυντή ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, σε μια συζήτηση για τη χρονιά που έθεσε τη δικτατορία σε τροχιά κρίσης.

Από το «σπάσιμο του φόβου» στη Νομική και την ανάδυση του φοιτητικού κινήματος, έως τη δήλωση Καραμανλή, το Κίνημα του Ναυτικού, την κατάργηση της μοναρχίας, το δημοψήφισμα του Ιουλίου και το πείραμα Μαρκεζίνη, αναλύονται η πολιτική κόπωση του καθεστώτος, οι κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις και οι εσωτερικές αντιθέσεις στον μηχανισμό της δικτατορίας που αποκάλυψαν το βάθος της κρίσης του.

Άλλωστε, οι εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», παρακολούθησαν καθεμιά από αυτές τις συνταρακτικές εξελίξεις και συνέβαλαν καθοριστικά στην καταγραφή τους στην ιστορία της χώρας.

Το αρχείο τους γίνεται τώρα πολύτιμο εργαλείο για τη βαθύτερη διερεύνησή τους, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους πολίτες που έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές και μαρτυρίες της εποχής.

Στο επεισόδιο «Από την Κατάληψη της Νομικής έως το «πείραμα Μαρκεζίνη»: Το ταραχώδες 1973» συζητιούνται μεταξύ άλλων:

Το πολιτικό πλαίσιο του 1973 και η κόπωση του καθεστώτος μετά από έξι χρόνια εξουσίας

Η κοινωνία απέναντι στη δικτατορία: καταστολή, κοινωνική ανοχή και ο μύθος της οικονομικής ευημερίας

Το αίσθημα πολιτικού αδιεξόδου και η κρίση νομιμοποίησης της «φιλελευθεροποίησης»

Η Κατάληψη της Νομικής (Φεβρουάριος 1973): αιτήματα για δημοκρατικές εκλογές και κλιμάκωση της καταστολής

Η δήλωση Καραμανλή και η πολιτική απομόνωση του καθεστώτος

Η διεθνής διάσταση: Ευρώπη, ΝΑΤΟ και η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό

Το Κίνημα του Ναυτικού (Μάιος 1973), οι συλλήψεις των αξιωματικών, οι βασανισμοί και η ανταρσία του αντιτορπιλικού «Βέλος»

Η ανακήρυξη της Δημοκρατίας από τον Παπαδόπουλο και το νέο Σύνταγμα με τις υπερεξουσίες του Προέδρου

Το δημοψήφισμα της 29ης Ιουλίου 1973 και το ζήτημα της νομιμοποίησης

Το πείραμα Μαρκεζίνη και η αναζήτηση ελεγχόμενης μετάβασης στον κοινοβουλευτισμό

Η εσωτερική κρίση της δικτατορίας, ο ρόλος της ΕΣΑ και του μηχανισμού ελέγχου

Το Κυπριακό και οι στρατηγικές διαφοροποιήσεις εντός του καθεστώτος

Η προσωπική εξουσία Παπαδόπουλου και το έδαφος για το πραξικόπημα Ιωαννίδη