Ένας 37χρονος ερασιτέχνης ορειβάτης κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, επειδή άφησε τη φίλη του πίσω στην υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας, αφού αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες κατά την ανάβαση και προκειμένου να φέρει βοήθεια.

Βαριά αμέλεια

Ο Thomas P καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκιση με αναστολή και σε πρόστιμο 9.400 ευρώ (11.100 δολάρια) για τον θάνατο της φίλης του τον Ιανουάριο του 2025 λόγω βαριάς αμέλειας, ένα αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως τριών ετών.

Εκπληκτη η παγκόσμια ορειβατική κοινότητα

Η μονοήμερη δίκη στο δικαστήριο του Ίνσμπρουκ, στη δυτική Αυστρία, προσέλκυσε την προσοχή της ορειβατικής κοινότητας σε όλο τον κόσμο, καθώς ήταν μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση δίωξης για ατύχημα κατά την αναρρίχηση. Οι ειδικοί λένε ότι δημιουργεί ένα προηγούμενο και θα διαμορφώσει τα διεθνή πρότυπα για την ευθύνη στα ορεινά αθλήματα από εδώ και στο εξής.

«Αθώος και απεριόριστα λυπημένος»

Ο ερασιτέχνης ορειβάτης είχε δηλώσει αθώος και είπε στο δικαστήριο ότι ήταν «απεριόριστα λυπημένος» για το θάνατο της φίλης του. Ο δικηγόρος του το χαρακτήρισε «τραγικό ατύχημα».

Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο μετά από μια εξαντλητική μέρα αναρρίχησης σε συνθήκες παγετού – κατά την οποία είχαν μείνει πολύ πίσω από το πρόγραμμα ο κατηγορούμενος και η φίλη του – η 33χρονη γυναίκα εξαντλήθηκε και δεν είχε την ενέργεια να συνεχίσει. Το ζευγάρι είχε φτάσει περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του βουνού Großglockner όταν έδυε ο ήλιος.

Ο Thomas P είπε ότι η κατάσταση ήταν «πολύ αγχωτική».

Η απολογία του κατηγορούμενου ορειβάτη

Ομολόγησε ότι είχε αφήσει την Kerstin G. σε μια κορυφογραμμή εκτεθειμένη σε ισχυρούς ανέμους για πάει να φέρει βοήθεια. Δεν έδωσε κάποια ικανοποιητική εξήγηση για το ότι δεν την τύλιξε με την κουβέρτα έκτακτης ανάγκης που είχε μαζί της, ούτε με έναν υπνόσακο. Όταν αργότερα εντοπίστηκε το νεκρό σώμα της, τα αντικείμενα βρέθηκαν στο σακίδιό της.

Επιβαρυντική κατάθεση από την πρώην σύντροφό του

Μια πρώην σύντροφός του, που κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είχε επίσης αναρριχηθεί στο Großglockner με τον Thomas P το 2023 και περιέγραψε πώς την είχε εγκαταλείψει στη διαδρομή τη νύχτα, αφήνοντάς την σε κατάσταση αγωνίας, αφού η μπαταρία του φακού της είχε εξαντληθεί.

«Δεν έκρινε σωστά»

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν βίντεο από κάμερες webcam που έδειχναν τον P και τον G να ανεβαίνουν στο βουνό, καθώς και τον P να κατεβαίνει μόνος του, με το φως του φακού του να φωτίζει έντονα την χιονισμένη πλαγιά του βουνού.

Εμπειρος ορειβάτης ο πρόεδρος του Δικαστηρίου

Ο προεδρεύων δικαστής Norbert Hofer, ο οποίος είναι και ο ίδιος έμπειρος ορειβάτης, έκρινε ότι ο κατηγορούμενος έδειξε αμέλεια, καθώς δεν συνειδητοποίησε ότι η Kerstin G δεν θα ήταν σε θέση να ολοκληρώσει την ανάβαση πολύ πριν οι δύο τους αντιμετωπίσουν δυσκολίες.

«Δεν σε θεωρώ δολοφόνο. Δεν σε θεωρώ ψυχρό», είπε στον Thomas P καθώς διάβαζε την ετυμηγορία του, αποδεχόμενος ότι είχε πάει να φέρει βοήθεια.

Ωστόσο, είπε ότι, καθώς ο κατηγορούμενος ήταν πολύ πιο έμπειρος ορειβάτης από τη φίλη του και εκείνη είχε εμπιστευτεί τη φροντίδα του, ήταν υπεύθυνος για το θάνατό της.