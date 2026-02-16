Μία τραγωδία αποκαλύφθηκε στην Πάτρα, όπου δύο αδελφές, ηλικίας 66 και 68 ετών, εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η μία ήταν κατάκοιτη, ενώ και η δεύτερη βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση.

Τις Αρχές ειδοποίησαν άτομα από το περιβάλλον τους, τα οποία ανησύχησαν καθώς δεν είχαν δώσει σημεία ζωής. Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και, με τη συνδρομή κλειδαρά, εισήλθαν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αυτοκτονίας, ενώ όλα συγκλίνουν στο ενδεχόμενο οι θάνατοι να οφείλονται σε παθολογικά αίτια.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.