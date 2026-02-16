Τα γνωστά διλήμματα της πολιτικής σταθερότητας και της έλλειψης εναλλακτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση της χώρας, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Τομέα Οργανωτικού της ΝΔ που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

«Αυτή η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η πολιτική σταθερότητα είναι εθνικό πλεονέκτημα και η ομαλότητα εφαλτήριο προόδου», υποστήριξε, προσθέτοντας: «Απέναντί μας μια αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση με κοινό τόπο το ψέμα και την καταστροφολογία».

«Είμαστε μία ικανή κυβέρνηση, που κάνει και λάθη», είπε σε άλλη αποστροφή της ομιλίας, επισημαίνοντας ότι «κάθε άλλη επιλογή θα οδηγήσει σε μία λάθος κυβέρνηση».