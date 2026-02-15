Στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην επίσκεψή του στην ‘Αγκυρα σημειώνοντας: «Με τον Πρόεδρο Ερντογάν είχαμε μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, για όσα μας φέρνουν πιο κοντά, αλλά και για όσα μας χωρίζουν. Οι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές. Δεν τις υποτιμούμε. Σήμερα, όμως, μπορούμε να τις αναδεικνύουμε χωρίς εντάσεις, με ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, αυτοπεποίθηση και σταθερή αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο».

«Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ούτε την ένταση, ούτε την αδράνεια. Θέλουμε μια κανονική, λειτουργική σχέση με την Τουρκία, με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Η γεωγραφία μας θέλει γείτονες. Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, επιλέγουμε τη σταθερότητα. Συνεχίζουμε τον δομημένο διάλογο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια και ο όποιος έχει αποφέρει συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα και διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας. Συνεχίζουμε στον δρόμο της ευθύνης. Αυτό επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών: μία Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης, όχι της εθνικής υστερίας» προσθέτει.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η οποία είναι και επίσημα νόμος του κράτους.

«Με τη συμφωνία διευκολύνεται η σύναψη και η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εργασίας. Αυτό σημαίνει περισσότερη ασφάλεια και καλύτερες αποδοχές για τους εργαζόμενους, αλλά και σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις» σημειώνει.

«Δυστυχώς, σε ένα κατεξοχήν φιλεργατικό νομοσχέδιο, περίσσεψε η υποκρισία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω να κάνω αντιπολιτευτικά σχόλια στον κυριακάτικο απολογισμό αλλά δεν μπορώ να μην σημειώσω την παράδοξη στάση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει όλα τα βασικά άρθρα του νομοσχεδίου και ταυτόχρονα να το καταψηφίζει επί της αρχής. Εύχομαι και ελπίζω να καταφέρουμε κάποια στιγμή ως πολιτικό σύστημα να προσεγγίζουμε με περισσότερη ειλικρίνεια όσα μπορούν πραγματικά να μας ενώνουν, χωρίς να εφευρίσκουμε τεχνητές διαφορές μόνο και μόνο για να υποδυόμαστε ότι κάνουμε αντιπολίτευση» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

H ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη