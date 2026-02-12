Η Πορτογαλία πλήττεται από μια πρωτοφανή ακολουθία καταιγίδων, που έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων και έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Και τώρα δέχεται αυξανόμενη πίεση να καταρτίσει σχέδια προσαρμογής στην κλιματική κρίση.

Περισσότεροι από 3.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή της Κοΐμπρα, στην κεντρική Πορτογαλία, όταν ο ποταμός Μοντέγκου έφτασε σε κρίσιμα επίπεδα, ενώ τμήμα του βασικού αυτοκινητοδρόμου Α1 κατέρρευσε έπειτα από υποχώρηση αναχώματος λόγω πλημμυρών. Συνολικά, 33.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ οι ζημιές εκτιμώνται στα 775 εκατ. ευρώ.

Επιστήμονες κάνουν λόγο για «το μακρύτερο συνεχόμενο κύμα καταιγίδων στη σύγχρονη μνήμη» και προειδοποιούν ότι η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εντείνονται τα τελευταία χρόνια στην Ιβηρική Χερσόνησο. «Η Πορτογαλία σχεδιάζει ακόμη με βάση το κλίμα του 19ου αιώνα», δήλωσε ο φυσικός Πέδρο Μάτος Σοάρες.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο βρίσκεται στο στόχαστρο έντονης κριτικής, ενώ η υπουργός Εσωτερικών Μαρία Λούσια Αμαράλ παραιτήθηκε, επικαλούμενη αδυναμία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ισπανία αντιμετωπίζει παρόμοια ακραία φαινόμενα, με τις αρχές να εκδίδουν κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και κύματα έως εννέα μέτρων.