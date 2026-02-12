Ιστορικές στιγμές εκτυλίσσονται αυτή την ώρα στο εργοτάξιο της AVAX στον Ευαγγελισμό, καθώς ο μετροπόντικας «Αθηνά» ολοκλήρωσε τη διαδρομή του, τρυπώντας το τελευταίο τοιχίο του φρέατος στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Το περίφημο breakthrough -που έγινε υπό τους ήχους του Break On Through (to the Other Side) των The Doors- σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πρώτης μεγάλης σήραγγας για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, με την κεφαλή του μηχανήματος να αποκαλύπτεται μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, έχοντας διανύσει μια απόσταση 5,1 χιλιομέτρων από την Κατεχάκη. ​

Το εργοτάξιο της Γραμμής 4 του Μετρό, «Φρέαρ Ευαγγελισμός», επισκέφτηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.

​Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της, η «Αθηνά», η οποία έχει μήκος 100 μέτρων, πρόκειται να αποσυναρμολογηθεί και να βγει στην επιφάνεια προκειμένου να αποθηκευτεί, παραμένοντας έτοιμη για μελλοντικά έργα.

Μέχρι τη στιγμή που η «Αθηνά» έφτασε στον προορισμό της, οι 300 εργαζόμενοι που δούλευαν σε βάρδιες όλο το 24ωρο τοποθέτησαν συνολικά 3.393 δακτυλίους σκυροδέματος, καλύπτοντας τις περιοχές Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή.

Όπως αναφέρθηκε από τα στελέχη του έργου, το χώμα που απομακρύνθηκε κατά τη διάρκεια της διάνοιξης υπερβαίνει τα 400.000 κυβικά μέτρα, αναδεικνύοντας το μέγεθος της παρέμβασης στο υπέδαφος της πόλης. ​



Τα μεγάλα εμπόδια

Σε αντίθεση με το κομμάτι από το Γουδή έως τον Ευαγγελισμό, το άλλο τμήμα που αρχίζει από το Άλσος Βεΐκου παρουσιάζει πολλές καθυστερήσεις. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την εταιρεία κατασκευής η διάνοιξη της σήραγγας σε εκείνο το τμήμα φτάνει το 42%. Συγκεκριμένα, έχουν διανοιχθεί τα 2,9 χλμ και απομένουν ακόμα περίπου 4,7 χλμ.

Ωστόσο, ο μετροπόντικας μπαίνει τώρα στο δύσκολο κομμάτι από την Κυψέλη μέχρι και τον Ευαγγελισμό. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις και στις παραδώσεις των χώρων για τη δημιουργία των σταθμών.

Έτσι, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου μοιάζει εξαιρετικά πιθανή.