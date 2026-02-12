ΤΟ ΒΗΜΑ εισάγει τη δυνατότητα σχολιασμού στα άρθρα του, καλώντας τους αναγνώστες να συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση γύρω από την επικαιρότητα.

Από σήμερα έχεις τη δυνατότητα να σχολιάζεις όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ψηφιακή έκδοση του Βήματος, εκφράζοντας τη γνώμη σου, προσθέτοντας τη δική σου οπτική και συμβάλλοντας σε έναν ζωντανό διάλογο γύρω από τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Μέσα από τα σχόλια μπορείς επίσης να αλληλεπιδράσεις με τη δημοσιογραφική ομάδα του Βήματος προτείνοντας θεματολογία που θα σε ενδιέφερε να διαβάσεις, προσθέτοντας επιπλέον πληροφορίες για το εκάστοτε άρθρο ή ρεπορτάζ ή εκφράζοντας την άποψή σου για την ποιότητα της δουλειάς μας.

Η γνώμη σου μας αφορά

Σκοπός του Βήματος είναι να ενθαρρύνει τους χρήστες να ανταλλάξουν απόψεις, να εμπλουτίσουν το εκάστοτε θέμα με την εμπειρία και τη γνώση τους και να μοιραστούν την τεκμηριωμένη κριτική τους – πάντα με σεβασμό προς τους συνομιλητές τους, τους ανθρώπους του Βήματος και τους υπόλοιπους αναγνώστες.

Για να παραμείνει αυτή η συζήτηση γόνιμη και ασφαλής για όλους, ισχύουν ορισμένοι βασικοί κανόνες χρήσης – οι ίδιοι που ισχύουν και σε οποιονδήποτε πολιτισμένο διάλογο.

Τα σχόλια θα πρέπει να διατυπώνονται σε κόσμιο και ευγενικό ύφος, αποφεύγοντας τον υβριστικό, προσβλητικό ή υποτιμητικό λόγο. Δεν επιτρέπονται απειλές, προτροπές σε βία, ρατσιστικά σχόλια ή προσωπικές επιθέσεις.

Επιθυμία μας είναι το νέο πεδίο των σχολίων να γίνει ένας χώρος ουσιαστικού διαλόγου, απαλλαγμένος από την τοξικότητα, τις διακρίσεις και τη ρητορική μίσους.

Για τη διαφύλαξη της ποιότητας του διαλόγου εργάζονται τόσο οι άνθρωποι του Βήματος, όσο και ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης λόγου μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. Όποια σχόλια παραβιάζουν τους παραπάνω κανόνες, δεν θα εγκρίνονται προς δημοσίευση ή θα απομακρύνονται μετά τον εντοπισμό τους.

Στο BHMA πιστεύουμε στη δύναμη του διαλόγου και στη σημασία μιας ενημερωμένης, ενεργής κοινότητας αναγνωστών.

Σε καλούμε, λοιπόν, να αξιοποιήσεις αυτή τη νέα δυνατότητα, να συμμετέχεις στη συζήτηση και να συμβάλεις με τη φωνή σου στη διαμόρφωση ενός δημόσιου χώρου όπου κυριαρχούν ο σεβασμός, η επιχειρηματολογία και η δημοκρατική ανταλλαγή απόψεων.