Την ευθυγράμμιση της Ρώμης με το Βερολίνο σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σε θέματα της Ευρώπης απέναντι στην Γαλλία, έρχεται να τονίσει εκ νέου ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι η ιταλική κυβέρνησή, αν και συμφωνεί επί της αρχής με την ανάγκη κοινού δανεισμού για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, θεωρεί ότι το θέμα δεν είναι ώριμο προς συζήτηση όσο η Γαλλία και η Γερμανία δεν συμφωνούν μεταξύ τους.

«Ναι» σε συζητήσεις που ενώνουν

«Προτιμώ να επικεντρωνόμαστε σε ζητήματα όπου υπάρχει ήδη συναίνεση μεταξύ των χωρών, παρά να ανοίγουμε συζητήσεις για θέματα που διχάζουν», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ταγιάνι, για να συμπληρώσει πως: «Όταν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν έχει νόημα να εγκλωβιζόμαστε σε αντιπαράθεση, ακόμη κι αν πρόκειται για προτάσεις που θεωρούμε θετικές».

Εν όψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ την Πέμπτη, ο Μακρόν είχε καλέσει για δημιουργία μηχανισμού κοινού δανεισμού για τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων. Η Γερμανία αντέδρασε άμεσα, επισημαίνοντας ότι πρώτιστο καθήκον είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων παραγωγικότητας της Ένωσης.

Πρόβλημα και το «Made in Europe» που θέλει ο Μακρόν

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρώμη κινείται ολοένα και πιο κοντά στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, απομακρυνόμενη από ορισμένες προτάσεις του Μακρόν, όπως συμβαίνει και σχετικά με τη ρύθμιση «Made in Europe», η οποία προβλέπει προνομιακή μεταχείριση ευρωπαϊκών εταιρειών σε δημόσιους διαγωνισμούς.