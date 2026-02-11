Την ανάγκη δημιουργίας μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος τότε θα πρέπει να προχωρήσει η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού ηλεκτρικού δικτύου. Μιλώντας την Τετάρτη στην Αμβέρσα του Βελγίου, τόνισε: «Πρέπει να παραδώσουμε μια γνήσια Ένωση Ενέργειας, ικανή να παρέχει σταθερή, προβλέψιμη και ανταγωνιστική ενέργεια στη βιομηχανία».

Ο Μακρόν εξήγησε ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας ενιαίας αγοράς απαιτεί τεράστιες επενδύσεις στα ενεργειακά δίκτυα και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου γενικού δικτύου. Παράλληλα, συνδέοντας τον παραπάνω στόχο με άλλα κομμάτια της παραγωγής, υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στην εξόρυξη κρίσιμων υλικών και στη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων.

Προστασία των τοπικών παραγωγών και κοινό χρέος προωθεί ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος επέκρινε την προσέγγιση «ορισμένων χωρών» που υποστηρίζουν την άρση των προστατευτικών πολιτικών των τοπικών οικονομιών, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει η Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο όπου δεν προστατεύονται οι τοπικοί παραγωγοί. Τέλος για ακόμα μια φορά υποστήριξε -στέλνοντας ξεκάθαρα μήνυμα σε Γερμανία και Ιταλία- ότι η μόνη βιώσιμη λύση για την ενίσχυση του κοινού προϋπολογισμού της ΕΕ είναι η κοινή έκδοση χρέους και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται πολιτική «ευρωπαϊκής προτίμησης» για στρατηγικούς τομείς, καθώς η προστασία είναι ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί η βιομηχανία βραχυπρόθεσμα.