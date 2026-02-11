Σε επιβεβαίωση των καταγγελιών του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη για τις θηριωδίες στη Συρία απ’ το καθεστώς Αλ Τζολάνι προχώρησε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε προσωπική επιστολή της προς τον Έλληνα ευρωβουλευτή, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραδέχεται ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί με «σφαγές στα παράλια και άλλες πόλεις της Συρίας, περιλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης στην ορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία» και με θηριωδίες απέναντι σε εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες όπως οι Χριστιανοί, Αλαουίτες, Δρούζοι και Κούρδοι.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή λαμβάνει πλέον υπόψη της τις ανησυχίες που τέθηκαν στην επιστολή του Νικόλα Φαραντούρη, «αναγνωρίζοντας τη σταθερή και τεκμηριωμένη παρέμβασή του υπέρ του συριακού λαού».

Σε επιστολές του τον περασμένο Μάρτιο προς την πρόεδρο της Κομισιόν και σε εκθέσεις του προς την Ολομέλεια, ο Νικόλας Φαραντούρης είχε προειδοποιήσει για τις ακρότητες του καθεστώτος Τζολάνι και για την ανάγκη παρέμβασης της Ευρώπης και της Δύσης. Σε επίσκεψή του στη Δαμασκό 7-9 Δεκεμβρίου 2025 εν μέσω των μεγάλων σφαγών Χριστιανών και Αλαουιτών, ο Έλληνας ευρωβουλευτής κατέγραψε τις φρικαλεότητες του καθεστώτος, ενημερώνοντας την διεθνή κοινότητα.

Εκλογές και Σύνταγμα ή επαναφορά κυρώσεων

Μετά από σειρά συναντήσεων στις Βρυξέλλες με εκπροσώπους Κούρδων, Χριστιανών, Αλαουιτών, Δρούσζων και Γιαζίντις, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο «την επαναφορά αυστηρών κυρώσεων σε περίπτωση που δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του καθεστώτος και δεν διενεργηθούν άμεσα εκλογές με δημοκρατικό Σύνταγμα και αντιπροσώπευση όλων των θρησκευτικών και εθνικών κοινοτήτων».

Ζήτησε επίσης «άμεσο τερματισμό των ένοπλων επιθέσεων των δυνάμεων του ισλαμιστικού καθεστώτος υπό την καθοδήγηση της Τουρκίας κατά των Κούρδων και της Ράζαβα».

Η επιστολή Φον ντερ Λάιεν

Αξιότιμε ευρωβουλευτά,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, στην οποία εκθέτετε τις ανησυχίες σας σχετικά με την κατάσταση στη Συρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Η ΕΕ συνεχίζει να καλεί για τον τερματισμό της βίας σε ολόκληρη τη Συρία και παροτρύνει όλα τα μέρη να προστατεύουν όλους τους Σύρους χωρίς διακρίσεις. Παράλληλα, ζητά την ανεμπόδιστη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε όλες τις περιστάσεις. Ταυτόχρονα, η ΕΕ χαιρετίζει τα θετικά βήματα που έγιναν τους τελευταίους μήνες από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται η σύσταση των δύο Εθνικών Επιτροπών για τη Μεταβατική Δικαιοσύνη και για τους Αγνοούμενους, της Ανώτατης Επιτροπής Εκλογών, καθώς και η συνεχιζόμενη συγκρότηση της Λαϊκής Συνέλευσης.

Η ΕΕ ανησύχησε βαθύτατα από τη βία στην παράκτια περιοχή της Συρίας, τις επιθέσεις στην εκκλησία του Αγίου Ηλία (Mar Elias), οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων, μεταξύ των οποίων πολλοί άμαχοι, καθώς και από τις συγκρούσεις στη Σουέιντα. Η ΕΕ καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις και τα φρικτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά αμάχων. Κάλεσε σε ταχεία, διαφανή και αμερόληπτη διερεύνηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων. Παράλληλα, η ΕΕ προχώρησε σε ονομαστικές καταχωρίσεις κατά όσων ευθύνονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ΕΕ υπογραμμίζει επανειλημμένως, τόσο δημόσια όσο και στις επαφές της με τις μεταβατικές συριακές αρχές, τη σημασία μιας χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης, καθώς και την ανάγκη οι κρατικοί θεσμοί να εκπληρώνουν την ευθύνη τους για τη διατήρηση της τάξης και την προστασία του πληθυσμού σε ολόκληρη τη Συρία.

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα, η ΕΕ στέκεται αλληλέγγυα στον συριακό λαό και στηρίζει όλες τις προσπάθειες των μεταβατικών αρχών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας όλων των Σύρων, χωρίς καμία διάκριση βάσει εθνοτικής ή θρησκευτικής καταγωγής. Η ΕΕ χαιρέτισε τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι μεταβατικές αρχές, ιδίως τη σύσταση ερευνητικής επιτροπής. Επιπλέον, κάλεσε τις μεταβατικές αρχές να επιτρέψουν στην Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας για την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας να διερευνήσει όλες τις παραβιάσεις.

Η στήριξη μιας ολοκληρωμένης μεταβατικής δικαιοσύνης και η διασφάλιση λογοδοσίας για όλα τα εγκλήματα αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για τη διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης και για τη διαρκή ειρήνη στη Συρία. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε σταθερά τους μηχανισμούς λογοδοσίας που δραστηριοποιούνται για τη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, καθώς και διεθνών μηχανισμών όπως ο Διεθνής, Αμερόληπτος και Ανεξάρτητος Μηχανισμός, η Επιτροπή Έρευνας και ο Ανεξάρτητος Θεσμός για τους Αγνοούμενους.

Η ΕΕ υποστηρίζει σταθερά μια χωρίς αποκλεισμούς, ειρηνική, συριακής ιδιοκτησίας και συριακής ηγεσίας πολιτική μετάβαση, απαλλαγμένη από επιζήμιες ξένες παρεμβάσεις, βασισμένη στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, του πλουραλισμού και της ανεκτικότητας μεταξύ όλων των συνιστωσών της κοινωνίας. Παραμένει σε εγρήγορση ως προς τις ενέργειες των μεταβατικών αρχών για τη διασφάλιση της συμπερίληψης και της προστασίας όλων των Σύρων, ανεξαρτήτως εθνοτικής ή θρησκευτικής καταγωγής, χωρίς διακρίσεις. Η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας εντός ασφαλών συνόρων πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η ΕΕ δεσμεύεται να στηρίξει τη σταθεροποίηση, την κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη και τη μελλοντική ανοικοδόμηση της Συρίας, σύμφωνα με τα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ακολουθώντας μια σταδιακή και αναστρέψιμη προσέγγιση, καθώς και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων ανθρωπιστικών αναγκών. Η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει τη διαδικασία αυτή, μεταξύ άλλων μέσω της σύναψης μιας νέας εταιρικής σχέσης συνεργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει και χρηματοδοτικό πακέτο ύψους περίπου 620 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026–2027.

Η ΕΕ είναι βαθύτατα προσηλωμένη στην προώθηση της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της σταθερότητας στη Συρία. Αναγνωρίζουμε τους ιστορικούς δεσμούς και τις κοινές αξίες μεταξύ της Ευρώπης και της Συρίας και παραμένουμε προσηλωμένοι σε ένα ειρηνικό και ευημερούν μέλλον για όλους τους Σύρους.

Σας ευχαριστούμε για τη δέσμευσή σας και τη σταθερή σας συνηγορία υπέρ του συριακού λαού. Έχουμε λάβει δεόντως υπόψη τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν.